В Бишкеке 21 декабря сгорел склад ГСМ, который находился на частной территории рядом с жилыми домами, на улице Тимирязева. В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, пожар возник рано утром примерно в 7:46. Возгорание полностью потушили в 10:51. При этом МЧС еще не сообщило общую площадь пожара, материальный ущерб и причину возгорания. Но, известно, что огонь перекинулся на здание соседнего детского садика — там сгорела крыша. По факту пожара мэр Бишкека Айбек Джунушалиев 21 декабря провел экстренное совещание с городскими службами для выяснения обстоятельств, повлекших возгорание склада. По итогам совещания он поручил МЧС и пожарной инспекции по городу Бишкек и Чуйской области подготовить реестр субъектов предпринимательской деятельности, которые не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Кроме того, по поручению столичного градоначальника, ГУВД Бишкека и прокуратура Первомайского района «дадут юридическую оценку» лицам, выдавшим разрешительные документы ОсОО «Триумф клуб», который является владельцем склада. Что известно про «Триумф клуб»? По данным минюста, директором и учредителем этой фирмы является некий Олег Колесников. Про него, как и про его фирму, в открытых источниках почти нет данных. «Триумф клуб» официально занимается «деятельностью агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента». ИА 24.kg пишет, что на сгоревшем складе кустарным способом производили ГСМ. Результаты пожара на складе ГСМ. Фото: ИА 24.kg Результаты пожара на складе ГСМ. Фото: ИА 24.kg Результаты пожара на складе ГСМ. Фото: ИА 24.kg Результаты пожара на складе ГСМ. Фото: ИА 24.kg В ГУВД Бишкека уже сообщили, что начали расследование по факту пожара и назначили необходимые экспертизы. Это не первый раз, когда горит склад ГСМ на улице Тимирязева. В феврале прошлого года там сгорел дом, в котором также незаконно хранили ГСМ. Тогда пожар также перекинулся на соседний жилой дом. Жертв и пострадавших не было. Журналистам жители улицы Тимирязева рассказывали, что неоднократно жаловались во все инстанции на владельца дома, но на их жалобы не реагировали.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!