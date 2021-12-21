В Бишкеке 21 декабря сгорел склад ГСМ, который находился на частной территории рядом с жилыми домами, на улице Тимирязева. В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.
По данным ведомства, пожар возник рано утром примерно в 7:46. Возгорание полностью потушили в 10:51. При этом МЧС еще не сообщило общую площадь пожара, материальный ущерб и причину возгорания. Но, известно, что огонь перекинулся на здание соседнего детского садика — там сгорела крыша.
По факту пожара мэр Бишкека Айбек Джунушалиев 21 декабря провел экстренное совещание с городскими службами для выяснения обстоятельств, повлекших возгорание склада.
По итогам совещания он поручил МЧС и пожарной инспекции по городу Бишкек и Чуйской области подготовить реестр субъектов предпринимательской деятельности, которые не соответствуют требованиям противопожарной безопасности.
Кроме того, по поручению столичного градоначальника, ГУВД Бишкека и прокуратура Первомайского района «дадут юридическую оценку» лицам, выдавшим разрешительные документы ОсОО «Триумф клуб», который является владельцем склада.
Что известно про «Триумф клуб»?
По данным минюста, директором и учредителем этой фирмы является некий Олег Колесников. Про него, как и про его фирму, в открытых источниках почти нет данных.
«Триумф клуб» официально занимается «деятельностью агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента». ИА 24.kg пишет, что на сгоревшем складе кустарным способом производили ГСМ.
В ГУВД Бишкека уже сообщили, что начали расследование по факту пожара и назначили необходимые экспертизы.
Это не первый раз, когда горит склад ГСМ на улице Тимирязева. В феврале прошлого года там сгорел дом, в котором также незаконно хранили ГСМ.
Тогда пожар также перекинулся на соседний жилой дом. Жертв и пострадавших не было.
Журналистам жители улицы Тимирязева рассказывали, что неоднократно жаловались во все инстанции на владельца дома, но на их жалобы не реагировали.