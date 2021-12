В информационной системе ЗАГС при минцифры сообщили, что в 2021 году в Кыргызстане 291 мальчику дали имя Садыр, а 57 — Камчыбек. Все они стали тезками президента Садыра Жапарова и главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Близняшки Садыр и Камчыбек 15 ноября 2021 года в Бишкеке новорожденных близнецов назвали Садыр и Камчыбек в честь президента и главы комитета. Близнецы Садыр и Камчыбек. Фото: super.kg Новость об этом журналистам сообщила соседка роженицы Айгерим Болот кызы. «Близнецы весят 2,7 килограммов. Они родились сегодня в роддоме № 4. Это четвертые дети в семье. Близкие родственники соседки, посоветовавшись, назвали малышей Садыром и Камчыбеком. Они выбрали эти имена, чтобы дети были одними из тех, кто объединил север и юг, принес мир в народ и переживал за кыргызстанцев. Моя соседка 10 лет живет в квартире, она из села Кожояр Иссык-Кульской области», — сообщила кыргызстанка. Тройняшки Садыр, Жапар, Нургожо А 29 октября 2020 года родилась тройня. Мальчиков назвали в честь и.о. президента – Садыр, Жапар, Нургожо. Фото: Акипресс. Младенцев навестили представители местной власти, подарили кровать и 3 тонны угля. Отмечалось, что семье окажут дополнительную помощь. При этом купили только одну детскую кровать, потому что на три не хватило денег. «Тезки» во власти Это не первый раз, когда детей называют в честь президентов. В марте 2019 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подарил семье четверни сертификат на приобретение жилья и две двухместные коляски. Младенцев назвали Сооронбаем, Арууке, Акчолпон и Акбермет. Кроме того, правительство выделило 150 тысяч сомов на нужды семьи. 21 октября 2017 года 38-летняя памирская кыргызка Жанбубу Маматзайым кызы родила мальчика и назвала его Алмазбеком в честь бывшего президента страны Атамбаева. После этого Атамбаев купил их семье дом за 1 миллион 180 тысяч сомов в городе Нарын. Еще раньше двойняшек, родившихся в Кыргызстане 24 марта 2005 года, назвали Курманбеком и Феликсом — в честь беглого президента Курманбека Бакиева и бывшего премьера Феликса Кулова. За это Бакиев подарил семье квартиру.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!