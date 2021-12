Административный суд Бишкека 21 декабря удовлетворил заявление партии «Альянс» к ЦИК по поводу мандата кандидата Жанара Акаева. Об этом пишет информагентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу суда. В сообщении говорится, что суд признал «незаконным» и отменил постановление Центризбиркома от 15 декабря «Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу» в части, где идет речь о выделении трех депутатских мандатов для кандидаток от «Альянса». Также суд отменил решение ЦИК о признании избранным депутатом от «Альянса» Токтобубу Оргалча. Токтобубу Оргалча. Фото: страница кандидатки в фейсбуке Решение суда означает, что мандат Оргалча может перейти к Жанару Акаеву. В ЦИКе пока не прокомментировали решение административного суда Бишкека. Решение ЦИК и недовольство партии 15 декабря ЦИК признала выборы депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу состоявшимися. В парламент прошли партии «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 мандатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман Нуру» — 5. Однако, перед этим члены ЦИК изменили положение о соблюдении гендерной квоты: в партиях, получивших 3 мандата, один должен принадлежать женщине, при 7 мандатах женщинам передается 3. Акаев, который является седьмым списке партии, получал мандат до изменений ЦИК. Но после того, как Центризбирком изменил положение о гендерной квоте, его мандат перешел Токтобубу Оргалча — третьей женщине в «Альянсе» по количеству голосов. Решение ЦИК вызвало неоднозначную реакцию, а сама партия сразу же сообщила, что подаст в суд. Сам Жанар Акаев заявил, что ЦИК выполнила приказ. При этом отметил, что в решении Центризбиркома не обвиняет Токтобубу Оргалча. Жанар Акаев. В самом Центризбиркоме подчеркнули, что изменили положение о соблюдении гендерной квоты «до принятия решения ЦИК о подведении итогов голосования». Также в комиссии добавили, что само постановление они привели в соответствие согласно конституционному закону о выборах. «Вызывает большое сожаление тот факт, что кандидат политической партии, лидер которой был инициатором введения преференциальной избирательной системы и резервирования квот для женщин, сегодня устраивает спекуляции вокруг этого вопроса и вводит в заблуждение общественность вместо того, чтобы следовать требованиям конституционного закона, который, в свою очередь, был принят ими — депутатами Жогорку Кенеша», — отметили в Центризбиркоме. После этого в соцсетях активно стала распространяться информация о том, что Оргалча — подруга первой леди Айгуль Жапаровой, и якобы супруга президента стоит за решением ЦИК. Эти предположения опровергли как в администрации президента, так и сама Оргалча. Она отметила, что не знакома с Жапаровой и видела ее «только по телевизору». При этом, Оргалча подчеркнула, что поддерживает политику нынешней власти. Айгуль Жапарова и Токтобубу Оргалча. Отреагировал на эти сообщения и сам президент Садыр Жапаров. Он также опроверг знакомство своей супруги с Оргалча, отметив, что первая леди «не только не решает судьбу депутатов, но и не назначает даже уборщицу [куда-то] и не будет этого делать». «Жанар, иним (братишка), если у тебя самого внутри полно гнили, не считай, что я тоже такой же», — обратился президент, добавив, что нынешняя власть ни разу не вмешивалась в работу ЦИК. Читать по теме: «Жанар иним, если у тебя самого внутри полно гнили, не считай, что я тоже такой же» — президент о ситуации с мандатом Акаева

