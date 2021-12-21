В Нарыне планируют построить мусороперерабатывающий завод в 2022 году. Об этом сообщило издание Turmush.

Сообщается, что строительство начнется в январе 2022 года. Завод будет построен на санитарном полигоне Эмгекчилского айыльного аймака на выезде из города Нарын, где можно будет сжигать и утилизировать до 20 тонн мусора в сутки.

Проект мусороперерабатывающего завода в Нарыне. Фото: Turmush

«Завод может утилизировать и перерабатывать твердые отходы с помощью тепла, что не наносит вреда окружающей среде, и постепенно рассматривается возможность покупки у населения, если отходы заканчиваются», — сказали эксперты.

Проект был презентован 20 декабря на заседании в аппарате полпреда президента в Нарынской области. В тот же день гендиректор стройкомпании «Рэндом» Мирбек Раимов и глава Эмгекчилского айыл окмоту Нарынского района Алтынбек Бектуров подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписание меморандума. Фото: Turmush Подписание меморандума. Фото: Turmush

Мирбек Раимов — полномочный представитель по финансовым вопросам поэта Мирлана Саймыйкожо, ставшего депутатом Жогорку Кенеша, выиграв выборы по Кочкорскому избирательному округу.

Ранее власти сообщали о планах построить мусороперерабатывающие заводы в Бишкеке и Оше. Городские власти подписали меморандум с турецкой компанией Biotrend Energy. При этом, в мэриях Бишкека и Оша не уточнили, когда начнется и закончится строительство.

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