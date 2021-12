В Нарыне планируют построить мусороперерабатывающий завод в 2022 году. Об этом сообщило издание Turmush. Сообщается, что строительство начнется в январе 2022 года. Завод будет построен на санитарном полигоне Эмгекчилского айыльного аймака на выезде из города Нарын, где можно будет сжигать и утилизировать до 20 тонн мусора в сутки. Проект мусороперерабатывающего завода в Нарыне. Фото: Turmush «Завод может утилизировать и перерабатывать твердые отходы с помощью тепла, что не наносит вреда окружающей среде, и постепенно рассматривается возможность покупки у населения, если отходы заканчиваются», — сказали эксперты. Проект был презентован 20 декабря на заседании в аппарате полпреда президента в Нарынской области. В тот же день гендиректор стройкомпании «Рэндом» Мирбек Раимов и глава Эмгекчилского айыл окмоту Нарынского района Алтынбек Бектуров подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание меморандума. Фото: Turmush Подписание меморандума. Фото: Turmush Мирбек Раимов — полномочный представитель по финансовым вопросам поэта Мирлана Саймыйкожо, ставшего депутатом Жогорку Кенеша, выиграв выборы по Кочкорскому избирательному округу. Ранее власти сообщали о планах построить мусороперерабатывающие заводы в Бишкеке и Оше. Городские власти подписали меморандум с турецкой компанией Biotrend Energy. При этом, в мэриях Бишкека и Оша не уточнили, когда начнется и закончится строительство. По теме: Турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод в Оше. Она же построит его и в Бишкеке

