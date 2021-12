Пресс-служба Службы исполнения наказаний (СИН) 21 декабря сообщила, что в женской колонии №2 села Степное Аламудунского района Чуйской области открыли три изолированных участка для осужденных женщин. В СИН отметили, что участки разделены для содержания в условиях строгого и общего режимов, а также обычного в облегченных условиях содержания. На территории колонии также существует швейный цех, работающий при госпредприятии «Келечек», детский дом и хлебопекарня. Эта женская колония — единственная в стране, где содержатся несовершеннолетние девушки, впервые осужденные. По данным ведомства, строительство новых участков для осужденных начали еще в июле 2020 года благодаря судебно-правовой реформе. Полностью завершить строительство удалось в ноябре 2021 года. «Создание изолированного участка строгого режима позволит раздельно содержать различные категории осужденных женщин в соответствии с определенным режимом содержания. Это позволит исключить влияние наиболее опасной, отрицательной части осужденных на других лиц, отбывающих наказание» , — отметили в СИН. Кроме строительства здания, силами СИН также отремонтировали три общежития на более чем 100 мест и две автономные котельные. Общая сумма ремонта и строительства составила почти 170 млн сомов.

