Кыргызская сторона проведет финальные переговоры 23 декабря с канадской Centerra Gold Inc. по вопросу рудника Кумтор. Об этом 22 декабря на заседании уходящего 6 созыва Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров. По его словам, переговоры пройдут утром в 8:30. Он отметил, что власти подписали с менеджерами Centerra соглашение о неразглашении многих вопросов. Акылбек Жапаров на руднике Кумтор. Фото: пресс-служба кабмина «“Кумтор” работает в штатном режиме […] Все золото, которое выработано на Кумторе, находится на территории Кыргызстана. Плюс мы ожидаем прибыль от этой компании с 17 мая по сегодняшний день порядка около $191 млн. Минфин подводит итоги. Я думаю, к январю итоги выйдут. Декабрь для компании был хороший, они, наконец, дошли до более богатых руд. Я надеюсь, что они план выполнят примерно в 14,5 тонн золота. Возможно, отклонение на 100 или 200 кг из-за того, что канадцы бросили компанию и нам пришлось 2-3 недели восстанавливать систему безопасности […] Несмотря на все старания отрезать от запасных частей, от сырья, компания [“Кумтор”] работает и достаточно успешно», — заверил он. Однако, ранее президент Садыр Жапаров заявлял, что в январе 2022 года может получить от Кумтора до $300 млн чистого дохода. По его словам, на руднике ежегодно добывают примерно на $1 млрд драгметалла. Половина этой суммы идет на покрытие собственных расходов компании, а оставшаяся половина считается чистой прибылью. «Даст бог, после Нового года, январь мы встретим с $300 млн чистого дохода от Кумтора. За 30 лет независимости страны такого еще не было, оказывается. Мы распределим эти деньги: на строительство заводов и фабрик, выделим кредиты фермерам, на дороги […] В январе-феврале будет распределять, а в марте начнутся все работы. Направим в области и районы, с 1 апреля начнем повышать зарплаты: учителям, медикам, военнослужащим и милиционерам. Также поднимем пенсии и пособия», — заявил Жапаров. Читать по теме: Не 7, а больше 11 млрд сомов. «Кумтор» о поступлениях в бюджет от компании Меньше, чем прошлом году. В бюджет от «Кумтора» поступило почти 7 млрд сомов Тенгиз Болтурук и Садыр Жапаров на руднике Кумтор. Фото: пресс-служба администрации президента Переговоры с Centerra Ранее Жапаров заявил, что до Нового года планируется завершить переговоры с менеджментом канадской компании Centerra Gold Inc. «По крайней мере такое поручение я получил. И мы докажем, что кыргызские граждане могут сами реализовывать такие крупные проекты», — отметил он. Если переговоры состоятся, то они уже будут вторыми официальными переговорами за этот год. В конце сентября этого года кыргызская делегация, которую возглавляли Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретились в Женеве с президентом и исполнительным директором Centerra Скоттом Перри. Это был, по заявления кыргызских властей, первый раунд переговоров между сторонами, которая состоялась по инициативе Перии. Участники первого раунда переговоров между Centerra и Кыргызстаном: Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. В переговорах также участвовали юристы с обеих сторон. «Сегодня мы сами разрабатываем месторождение и впредь будем делать это сами. На переговорах с Centerra мы подписали бумаги о том, что не будем разглашать их результаты. Переговоры могут продолжиться», — рассказал Жапаров 12 октября. При этом кыргызские власти за последние несколько месяцев не раз заявляли, что Кумтор теперь принадлежит Кыргызстану и Centerra Gold признала, что месторождение ей больше не принадлежит. В Centerra Gold Inc. опровергли эти заявления. Кумтор находится под управлением кыргызских властей уже 7 месяцев — 17 мая внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» назначили Тенгиза Болутурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука. Одной из главных претензий к канадской компании со стороны кыргызских властей является вред экологии. Так, в начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Уже 12 июня госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права. Между кыргызской стороной и Centerra идут ещё несколько судебных тяжб. Читать по теме: СМИ: Кыргызстан подал в суд на Centerra за нарушение кибербезопасности и прав работников компании

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!