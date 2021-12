Первомайский райсуд Бишкека 21 декабря отменил меру пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в виде содержания под стражей по двум уголовным делам. Они касаются выдачи паспортов десяти гражданам Турции и строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Кроме того, в Верховном суде сообщили, что сегодня рассмотрят ходатайство защиты по делу об освобождении Азиза Батукаева и дело о Кой-Ташских событиях, фигурантом которого является Атамбаев. Между тем, адвокат Атамбаева, Замир Жоошев заявил, что мера пресечения бывшему президенту по делу об октябрьских событиях возможно тоже будет отменена, и Атамбаева выпустят на свободу. «22 декабря в Верховном суде будет процесс по делу Азиза Батукаева. Если коллегия поддержит сторону защиты, то Алмаза Шаршеновича должны отпустить», — сказал Жоошев. Сейчас бывший президент находится в колонии № 47 под Бишкеком. Дела против Атамбаева На бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено ряд уголовных дел. Он является фигурантом дел о Кой-Ташских событиях, о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, об освобождении Азиза Батукаева, об октябрьских событиях, о реконструкции ТЭЦ Бишкека и о коррупции при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Сами адвокаты Атамбаева говорят, что уже сбились со счёта пытаясь понять, сколько дел в итоге возбуждено в отношении их подзащитного. «Я уже не успеваю отслеживать их количество. Обвинения против Атамбаева уже потеряли всякий смысл, потому что это давно стало политикой, а не следственной необходимостью», — считает адвокат Замир Жоошев.

