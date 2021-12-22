Экс-депутата Бактыбека Калмаматова задержали по подозрению в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. Об этом сообщила адвокатесса политика Айым Камчыбекова.

По её словам, Калмаматова задержали на двое суток до избрания меры пресечения в ИВС СИЗО ГКНБ. Политика подозревают в возбуждении розни из-за какого-то выступления, но само видео ему не показали.

«Для этой статьи нужно заключение лингвистической экспертизы. Его ему тоже не показали. Это надуманное обвинение. Понятное дело, что это политическое давление. Завтра будет суд», — сказала адвокатесса.

Также Камчыбекова рассказала изданию Kaktus.Media, что политика подозревают в использовании поддельного загранпаспорта. Она добавила, что Калмаматова допрашивали более 10 часов без перерыва, «хотя по закону имеют право допрашивать не более 8 часов».

Калмаматова задержали 22 декабря, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию. Он записал видеообращение после того, как сотрудники ГКНБ ему вручили повестку на допрос.

Он сообщил, что пограничники не выпустили его из страны. В тот момент пришли сотрудники спецслужбы и забрали его в главное управление ГКНБ. В повестке отмечалось, что Калмаматова вызывают на допрос в качестве свидетеля.

Связаться с пресс-службой ГКНБ по этому вопросу «Клоопу» пока не удалось.

Кто такой Калмаматов?

Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть.

Экс-депутат также критиковал Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением».

На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти. Партия не смогла набрать достаточное количество голосов и не получила мандаты в Жогорку Кенеше.