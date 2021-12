В сети распространилось фото жестоко избитой женщины, на которую якобы напали таджики в Баткенской области. В УВД Баткенской области опровергли эту информацию, а фото было удалено. По их данным, 61-летнюю женщину М.З. избил её родственник — 30-летний сын её деверя А.У. Инцидент произошел 18 декабря примерно в 14:20 в Кадамджайском районе Баткенской области. Мужчина предложил довезти свою старшую родственницу с Айдаркенского базара до дома на своей машине Daewoo Matiz. По дороге Айдаркен-Сох он остановил машину, открыл заднюю дверь и напал на женщину. Все лицо женщины после нападения отекло и покрылось гематомамию В милиции отметили, что он обвинял родственницу в том, что она якобы обращалась к ясновидящим и молдо, из-за чего его мать получила инвалидность. Факт зарегистрировали по статье «Хулиганство». Начато досудебное производство. Мужчина задержан и водворен в ИВС Кадамжайского РОВД.

