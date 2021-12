Торговцы рынка «Таатан» 22 декабря вышли на митинг в Бишкеке. Они против инициативы властей ввести обязательное использовании контрольно-кассовых машин (ККМ). Власти заявляют, что введение ККМ позволит вывести бизнес из тени и снизить уровень теневой экономики. Сначала торговцы митинговали на территории рынка, а позже пришли к зданию парламента, где заседают депутаты уходящего 6 созыва парламента и рассматривают новый Налоговый кодекс в третьем чтении. Торговцы вышли с плакатами «Против ККМ». Одна из митингующих рассказала журналистам, что они хотят продолжать работать по добровольному патенту. «Мы не хотим лишней волокиты. Бегать за аппаратами, бухгалтерией заниматься. Это нам не нужно. Мы с утра до вечера сидим на рынке и продаем. Мы обычные продавцы. Мы хотим, чтобы не было ККМ. Мы итак платим налоги. Нам этого хватает […] Мы хотим добровольно платить патент и соцфонд. Просто решить этот вопрос», — сказала она. 6 декабря президент Садыр Жапаров подписал указ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата». Этот указ освободил от уплаты налогов предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов. Однако, они согласно указу, обязаны использовать онлайн ККМ. Об этом ранее говорил и министр экономики Данияр Амангелдиев. «Если новый Налоговой кодекс вступит в силу, продавцы рынков будут освобождены от налогов. Единственное, что они должны делать, — использовать чеки, пробивать ККМ. Они налогов платить не будут. Малый и средний бизнес будет полностью защищен. Нужно из тени вывести серую часть. Если оборот будет превышать 8 млн, тогда они будут работать в другом режиме», — сказал он. Новый Налоговый кодекс предлагают ввести уже с 1 января 2022 года. Ранее проект нового кодекса одобрил парламентский комитет, а депутаты на заседании 22 декабря рассматривают его в третьем чтении. В ходе заседания депутат Дастан Бекешев предложил перенести введение действие этого документа на 3 месяца, отметив, что Налоговая служба просто не справится с очередями, которые будут, так как подзаконные акты ведомство еще не приняла. «Вы даете 15 рабочих дней, чтобы налогоплательщик выбрал налоговый режим […] Но вы 100% не успеете: сумасшедшие очереди будут в январе, я вам гарантирую. Нет подготовительной, разъяснительной работы […] Вы даже проект Налогового кодекса, внесенный на третье чтение, не опубликовали. Через несколько дней он вступает в силу, и вы для граждан устраиваете кошмар: заставите их всех приходить к себе, а там, где очереди, там появятся посредники, которые будут ходить и зарабатывать. Вот какую ситуацию вы создаете», — сказал он. Представители налоговой заявили, что успеют к 1 января 2022 года и примут подзаконные акты, если новый Налоговый кодекс примут в третьем чтении. Однако, с первого раза депутаты не смогли принять проект новый Налоговый кодекс. Бизнес-сообщество и рядовые граждане опасаются принятия Налогового кодекса и высказывают недовольство, в том числе и короткими сроками, в течение которых проводится обсуждение и принятие данного документа. Читать по теме: Запрет на выезд должникам, cashback, отсутствие патентов. Что нужно знать о новом Налоговом кодексе

