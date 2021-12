22 декабря Верховный суд рассмотрел заявление кандидата в депутаты Шайлообека Атазова и вынес решение в пользу кандидата Нурбека Алимбекова. Депутатом от Толойконского района становится Нурбек Алимбеков. А Шайлообек Атазов не проходит в состав Жогорку Кенеша. В Толойконском округе лидировал Алимбеков. Сразу после объявления результатов Атазов с ними не согласился, обвинял оппонента в подкупе и говорил, что намерен бороться за голоса своих избирателей. За обвинения в подкупе штаб политика Нурбека Алимбекова сообщал, что подал в суд на депутата Шайлообека Атазова. Шайлообек Атазов стал депутатом только 7 марта 2021 года. Бывший спортсмен, известный как сторонник коррупционера Райымбека Матраимова, пробыл депутатом меньше года. Нурбек Алимбеков был депутатом пятого и шестого созывов, а теперь проходит и в седьмой. В начале декабря, он выразил надежду, что шестой созыв задержится — ну или результаты выборов седьмой созыв изменятся. 2 декабря Атазов предложил включить в повестку дня избрание вице-спикера. На что и.о. спикера Аида Касымалиева ответила, что «должно быть морально стыдно» избирать вице-спикера за неделю до прихода нового созыва парламента. «Давайте не комментировать друг друга и не гадать, потому что есть депутаты, которые грязными путями избрались. Никто не может дать гарантию стабильности в стране, даже если через две недели. Есть вакантное место, я предлагаю. А гадать и говорить, что через две недели будут отданы новые мандаты, неправильно», — говорил он тогда.

