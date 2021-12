Экс-депутата Бактыбека Калмаматова задержали в аэропорту «Манас» и доставили на допрос в Госкомитет нацбезопасности. Об этом он сообщил в видеообращении, которое распространилось в соцсетях. По его словам, он собирался вылетать на малый хадж на две недели в Саудовскую Аравию, но пограничники в аэропорту ему сказали, что ему ограничили выезд из страны. В это же время к ним подошли сотрудники ГКНБ и вручили ему повестку на допрос. Калмаматов назвал это нарушением его конституционных прав. «Нам не дали полную информацию о том, по какому делу меня будут допрашивать. Вызвали в качестве свидетеля. В соцсетях распространилась информация, что я задержан, но я думаю, что нет повода для переживаний. Я знаю, что я чист», — сказал Калмаматов в аэропорту. «Клооп» пытался выяснить у правоохранителей подробности дела, по которому Калмаматова вызвали на допрос, однако это не представилось возможным. Кто такой Калмаматов? Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть. Экс-депутат также критиковал Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением». На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык». Партия не смогла набрать достаточное количество голосов и не получила мандаты в Жогорку Кенеше.

