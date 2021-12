Юристы «Института Медиа Полиси» (ИМП) составили антирейтинг госорганов по нарушению закона «О доступе к информации». Чтобы составить этот рейтинг, правозащитники проанализировали свои запросы в госорганы за первую половину 2021 года. «Результаты оказались не слишком утешительными, так как госорганы редко отвечают, тем самым нарушая закон “О доступе к информации”. И когда “Институт Медиа Полиси” подал административную жалобу на бездействия должностного лица, который не ответил на запрос, то получил отписку, что этот орган не является административным. И, следовательно, наша жалоба осталась без рассмотрения», — отмечают в ИМП. На первом месте по игнорированию запросов — Жогорку Кенеш. Юристы отметили, что даже полученные ответы, в большинстве оказались не полными. ИМП направили в парламент 26 запросов, и только два из них засчитали как получившие ответ. Иллюстрации «Институт Медиа Полиси» Иллюстрации «Институт Медиа Полиси» «Некоторые из них [ответов] представляли собой обычную отписку или прямой отказ, как это сделали — МВД и Генеральная прокуратура. Эти два госоргана имеют почти одинаковое количество запросов: МВД — четыре исходящих и по всем даны ответы, но по сути информация не представлена, поскольку нам отказали в каждом запросе», — сообщили в ИМП. Генпрокуратуре юристы отправили пять запросов, на три из которых не было ответов. Из двух ответов один был отказом в рассмотрении жалобы на привлечение к ответственности чиновника за непредоставление информации. Второй ответ юристам оказался сообщением, что их обращение направили в Чуйскую областную прокуратуру. Читать по теме: Минюст против «Клоопа»: Верховный суд оставил за журналистами право на доступ к информации «Таким образом, ни одного качественного ответа нам не поступило от этих ведомств», — отмечают юристы. Кроме плохой работы госорганов по запросам, юристы также отметили хорошее качество ответов от института омбудсмена. По их словам, омбудсмен ответил на два запроса из четырех, как и МВД. Но при этом полученная информация «отличается своей полнотой и носит исчерпывающий характер». В ИМП подчеркнули, что институт омбудсмена был наиболее открытым к сотрудничеству.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!