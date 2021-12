Вчера, 21 декабря, на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт (объездная дорога) близ Токмока вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, горело сухотравье и деревья. А площадь возгорания составила приблизительно 6 гектаров. «К тушению пожара были привлечены три пожарных расчета. Пожар локализовали в 19:46 и полностью потушили в 20:55. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства. При этом, в МЧС добавили, что пока причина пожара неизвестна. Пожары на трассе Бишкек — Нарын —Торугарт Пожары на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт близ Токмока случаются довольно часто. Местные жители жаловались, что фермеры там часто выжигают камыш. В феврале 2021 года горела лесополоса и камыш. От пожара сгорело более 60 гектаров лесопосадок и полей. Уже в марте 2021 года, на той же трассе произошло крупное возгорание камыша.

