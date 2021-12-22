Вчера, 21 декабря, на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт (объездная дорога) близ Токмока вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, горело сухотравье и деревья. А площадь возгорания составила приблизительно 6 гектаров.

«К тушению пожара были привлечены три пожарных расчета. Пожар локализовали в 19:46 и полностью потушили в 20:55. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, в МЧС добавили, что пока причина пожара неизвестна.

Пожары на трассе Бишкек — Нарын —Торугарт

Пожары на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт близ Токмока случаются довольно часто. Местные жители жаловались, что фермеры там часто выжигают камыш.

В феврале 2021 года горела лесополоса и камыш. От пожара сгорело более 60 гектаров лесопосадок и полей.

Уже в марте 2021 года, на той же трассе произошло крупное возгорание камыша.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА