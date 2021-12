Депутат Саматбек Ибраев на заседании парламента 22 декабря предложил разрешить депутатам парламента 6 созыва беспрепятственно заходить в здание парламента и после окончания их полномочий. Он считает, что необходимо закрепить это действующими удостоверениями и депутаты уходящего созыва будут помогать нардепом 7 созыва. «Наши депутаты многое сделали. Они здесь оставили определенную часть своей жизни. Поэтому на заключительном заседании [6 созыва] [давайте] примем [такое] постановление. Мы будем помогать тем депутатам [7 созыва], которые придут […] Поэтому предлагаю принять постановление о том, чтобы депутаты 6 созыва со своими удостоверениями могли беспрепятственно заходить в здание парламента», — предложил Ибраев. Саматбек Ибраев. Скриншот с видео. После предложения Ибраева на заседании послышался смех, а и.о. спикера Аида Касымалиева сказала, что «это слишком». «Когда окончится срок полномочий депутатов, они согласно закону и регламенту, как указано в пропуске, так и будут заходить», — сказала она и отметила, что на повестке дня много вопросов и кроме этого. Саматбек Ибраев стал депутатом 6 созыва парламента только в апреле 2020 года. За это время он запомнился авторством скандального законопроекта о финтехе, который раскритиковали и в парламенте, и Нацбанке, говоря о сырости документа. Ибраев баллотировался и в 7 созыв парламента, как одномандатник по Джети-Огузскому избирательному округу № 34. Однако, Ибраев проиграл, а победил в этом округе кандидат Арсланбек Малиев. 22 декабря проходит последнее заседание шестого созыва Жогорку Кенеша и полномочия его депутатов прекратятся. На следующий день, 23 декабря состоится первое заседание парламента нового 7 созыва. Депутаты 6 созыва Жогорку Кенеша в сентябре 2018 года на открытии очередной сессии. Фото: пресс-служба парламента Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов, согласно действующей Конституции. 36 мандатов достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 тем, кто участвовал в гонке от партий. Читать по теме: Как будет выглядеть седьмой созыв?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!