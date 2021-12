Пресс-служба президента 22 декабря сообщила, что Садыр Жапаров принял участие в открытии новой подстанции высоковольтной подстанции «Алтын Казык» неподалеку от Бишкека. Открытие высоковольтной подстанции «Алтын Казык» неподалеку от Бишкека. Фото: пресс-служба президента Открытие высоковольтной подстанции «Алтын Казык» неподалеку от Бишкека. Фото: пресс-служба президента Открытие высоковольтной подстанции «Алтын Казык» неподалеку от Бишкека. Фото: пресс-служба президента По словам Жапарова, запуск новой подстанции улучшит качество электроснабжения у 11 тысяч абонентов в жилмассивах Дордой, Эне-Сай, Дордой-2, Тендик, Келечек и Мурас-Ордо. Подстанция также даст электричество для промышленных и коммерческих объектов в этом районе. Читать еще: Кабмин узаконил 47 гектаров земли возле ТЭЦ-2 Бишкека «И теперь мы построили новую подстанцию без каких-либо внешних займов. Все это мы строим своими силами. Раньше брали в долг из-за чего задолженность энергосистемы составила 130 млрд сомов. Такой прогресс вселит в нас уверенность в устойчивом развитии энергетического сектора нашей страны», — сказал Жапаров. Президент добавил, что решаются проблемы инфраструктуры и оформления документов на жилье в жилмассивах Ак-Ордо и Ала-Тоо-3 в районе ТЭЦ-2, где ранее узаконили земли.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!