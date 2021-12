Фото: Interbilim Osh В Бишкеке 26 ноября прошла пресс-конференция, посвященная проблемам баткенцев, пострадавшим во время приграничных столкновений. Организовала мероприятие руководительница международного центра «Интербилим» в Оше Гульгакы Мамасалиева. Мамасалиева ознакомила присутствующих с результатами мониторинга восстановительных работ в Баткенской области после вооруженного конфликта. В конце своего доклада она оценила работу государства на «тройку». Результаты общественного мониторинга Мамасалиева возглавляла группу волонтеров, которая провела общественный мониторинг после апрельских событий в Баткене. В результате проверки стало известно, что вместо обещанных 140 домов построены и заселены 130 домов. Во всех домах установлены батареи для обогрева жилья. Но в половине из них нет воды, в том числе и питьевой. Также в пяти домах не проведено электричество. Во всех домах 2-3 раза в день отключают электроэнергию. Несмотря на то, что всем пострадавшим были выданы документы, подтверждающие право собственности на землю, десятерым владельцам домов не были выданы технические паспорта на жилье. Опрос жильцов помог установить, что у 24 семей условия проживания улучшились, а 81 семьи ухудшились. Презентация волонтеров. Кроме этого, жители потребовали выплаты компенсаций за украденные во время конфликта вещи и скот — и сделать это в течение декабря этого года. Гульгакы Мамасалиева отметила, что «власти обязаны, с учетом прав местных жителей, привести условия их жизни в такое же состояние, как было до конфликта». По словам правозащитницы, для выплаты компенсаций и восстановления украденного и разрушенного имущества баткенцев потребуется 298 млн сомов. Она сказала, что волонтеры будут отслеживать ситуацию до февраля. После этого они покажут результаты общественного контроля депутатам седьмого созыва. «Сейчас наши волонтеры работают на местах. Ежедневно они заполняют анкеты. В ней есть вопросы, касающиеся электроэнергии, подачи воды, отопления. В конце мы [презентуем результаты] в виде доклада депутатам», — сказала она. Свет, безработица, границы На пресс-конференции жительница села Максат Лейлекского района Рызбан Толубаева рассказала, что во время отключения электричества дом быстро остывает, так как стены дома тонкие. Поэтому она попросила не отключать свет. Также она сообщила, у них нет питьевой воды. «Та вода,которой мы заполнили колодцы, еще осенью закончилась. Чтобы покупать нет денег. Несмотря на то, что построили дома, оказывается жизнь в доме поддерживается водой. Нам очень трудно без воды», — сказала она. Житель Максата Сапарали Адинаев сообщил, что многие жители приграничных сел перезжают из-за отсутствия работы. Он попросил создать условия для молодежи и построить мини заводы-фабрики в области. «Видимо на наших границах не будет ограждений, пока там не построят дома. Поэтому, я хотел бы обратиться к Садыру Нургожоевичу, чтобы власти способствовали переезду и поддержали молодежь выдачей долгосрочных ссуд или облегченных кредитов на 10-15 лет — это бы привело бы к укреплению границы», — сказал Адинаев. Также он сказал, что живет в постоянном страхе и попросил ускорить процесс делимитации и демаркации границ. Восстановление Баткена в три этапа Руководитель области Абдикарим Алимбаев сказал, что решение вопроса кыргызско-таджикской границы находится в приоритете. Он сообщил, что власти поделили восстановительные работы на три этапа: строительство жилых домов, выплату компенсаций и восстановление ограбленного имущества. Правительство начало заселять жителей в октябре, получившим ранение должны были выплатить от 50 до 100 тысяч сомов, а семьям погибших — 1 млн сомов. Для этого жители должны были собрать документы и пройти через соответствующие процедуры. В общей сложности для выплаты компенсаций был предусмотрен 51 млн сомов. Кабинет министров оценил ущерб, причиненный во время конфликта, в 1 млрд 305 тысяч сомов. Предпринимателям и лишившимся скота жителям обещали выплатить компенсации от 50 до 200 тысяч сомов, также им был предложен кредит под 0,1% годовых без залога. 54 из 76 предпринимателей, чей бизнес пострадал от конфликта, получили менее 200 тысяч сомов. Кроме того, еще 44 человека получили кредиты на сумму 200 тысяч сомов сроком на три года. У остальных 22 граждан не было справки о перечислении налогов и патента. Поэтому им не была выплачена компенсация. Предприниматели, которые все же получили компенсацию, были недовольны выделенной суммой. По их словам, этих денег не хватило бы для восстановления их бизнеса. Алимбаев пообещал, что вопрос о выплате компенсаций пострадавшим предпринимателям и жителям будет озвучен на уровне кабинета министров, а проблема будет решена в 2022 году. В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. 172 человека получили ранения, а 36 погибло. Читать по теме: Сожженные дома, магазины и школа. Фоторепортаж из приграничного разрушенного села Максат Как жители Баткена пострадали от военной агрессии Таджикистана. Инфографика Конфликт на границе в Баткене: Кабмин выделит на кредиты и компенсации бизнесменам почти 30 млн сомов Строящиеся дома в Баткене не отвечают нормам безопасности — волонтеры

