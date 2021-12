Депутаты уходящего 6 созыва Жогорку Кенеша на своем последнем заседании отказались дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакыта Жетигенова. Ранее генпрокурор Курманкул Зулушев направил в парламент такое представление. Ранее депутаты парламента также не дали согласие привлечь к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. Обоих задержали в конце мая по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке рудника Кумтор. Однако, после решения депутатов, 9 декабря Жээнбекова и Зулпукарова освободили из под стражи. Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров и Бакыт Жетигенов. Хотя решение парламента и стало основанием для их освобождения, а уголовные дела будут приостановлены до окончания срока их полномочий, после их снова могут задержать. 22 декабря проходит последнее заседание шестого созыва Жогорку Кенеша и полномочия его депутатов прекратятся. На следующий день, 23 декабря состоится первое заседание парламента нового 7 созыва. А значит, полномочия депутатов шестого созыва закончатся. Задержание Жетигенова и заключение комиссии Бакыта Жетигенова задержали 26 ноября. Его заподозрили в подготовке к «насильственному захвату власти» вместе с группой лиц, в том числе членов движения «Эл Ынтымагы». На следующий день Первомайский райсуд водворил его в СИЗО ГКНБ до 26 января 2022 года. Нардепы на заседании 22 декабря поддержали заключение депутатской комиссии, которая пришла к выводу о том, что Жетигенова держат под стражей незаконно. В комиссии отметили, что в обвинении Генпрокуратуры не прикреплены достаточной доказательной базой. «Члены комиссии, ознакомившись со стенограммой, представленной представителем ГКНБ, не нашли призывов [в словах Жетигенова] к насильственному захвату власти […] Жетигенов не устраивал с встречи [с членами движения “Эл Ынтымагы”]. Его звали [на встречи] как депутата парламента и авторитетного человек Чуйской области […] На встречи с членами комиссии представители правоохранительных органов не предоставили доказательств вины Жетигенова», — отметила председательница депутатской комиссии Айсулуу Мамашова. Комиссия пришла к выводу, что Жетигенов подлежит немедленному освобождению. Ранее его сторонники несколько раз выходили на акции протеста и требовали выпустить политика на свободу.

