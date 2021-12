Первомайский райсуд Бишкека на заседании 21 декабря рассмотрел вопрос об изменении пресечения активисту Мелиса Аспекова, который находится под стражей. Активиста подозревают в вымогательстве. Адвокат Аспекова Сергей Манукян ходатайствовал изменить меру пресечения его подзащитному, и мотивировал это тем, что по его делу собраны все доказательства невиновности активиста. Он также отметил, что Аспеков недавно перенес операцию на сердце. «Аудио- или видеозаписи, подтверждающих, что Мелис Аспеков требовал у Василия Дашкова деньги в размере $250 тысяч, у кого-либо из участников процесса нет. Ни один из свидетелей не дал показаний о вымогательстве денег у потерпевшего. То, о чем говорит Улан Джураев, не является доказательством, а сведениями, которые подлежат проверке. Я прошу изменить Мелису Аспекову меру пресечения. Он ни от кого не собирается сбегать, а будет отстаивать свои права», — цитирует Манукяна ИА 24.kg. Однако, суд не удовлетворил ходатайство и оставил под стражей Аспекова. Мелис Аспеков. Фото: ИА 24.kg Дело Аспекова о мошенничестве Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. Активиста задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки». 12 мая в фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем говорилось, что сотрудники в течении трех месяцев Аспекова пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации были несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова. В ГКНБ 14 мая опровергли эту информацию и заявили, что «расценивают как попытку введения в заблуждение общественность». После этого 24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника. В августе у Мелиса Аспекова 9 августа случился инфаркт. По словам его брата, Азамата Аспекова, активисту вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. В конце августа ему провели операцию на сердце частной клинике «Бикард». Позже его перевели в СИЗО-1.

