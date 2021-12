Первомайский райсуд Бишкека 22 декабря не стал продлевать меру пресечения всем фигурантам дела по кой-ташским событиям, кроме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет AKIpress. По словам адвоката Замира Жоошева, согласно решению суда, политика Равшана Джеенбекова, который проходит по этому делу, должны выпустить на свободу 28 декабря. «Равшан Джеенбеков в общей сложности более одного года находился в СИЗО, а некоторые обвиняемые [дела по кой-ташским событиям] более одного года находились под домашним арестом. Новый Уголовно-процессуальный кодекс запрещает продлевать срок этих мер пресечения более одного года», — написал он на своей странице в фейсбуке. Равшан Джеенбеков, Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов на суде 27 сентября. Фото: Апрель По делу о кой-ташских событиях обвиняемыми, кроме Джеенбекова и Атамбаева, проходят депутатки парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и другие. Джеенбеков, Атамбаев и Ниязов — единственные, кто был под стражей. По словам Жоошева, несмотря на то, что в отношении Ниязова суд не продлил арест, он все равно останется под стражей. Потому что является еще и фигурантом дела об октябрьских событиях 2020 года. Читать по теме: Верховный суд перенес рассмотрение дела Атамбаева о незаконном освобождении Батукаева Джеенбеков в СИЗО Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. Во время президентства Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции. Но когда бывший президент оказался в опале — поддержал его. Он прибыл поддержать Атамбаева во время штурма его резиденции в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Сейчас он является фигурантом дела о кой-ташских событиях. Его задержали в конце 2019 года. Но во время беспорядков в октябре 2020 года его, как и многих других политиков, находившихся в заключении, выпустили на свободу митингующие. После этого суд отпустил его под домашний арест. В августе Джеенбекова снова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева. Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1. Сам политик не раз называл все обвинения в свой адрес политическим преследованием. Находясь в СИЗО, политик решил выдвигаться в депутаты как кандидат-одномандатник от Ленинского избирательного округа №26. Права подать документы в ЦИК и баллотироваться в депутаты по этому округу он добился через суд. Но Джеенбеков был лишен возможности вести агитацию и участвовать в дебатах. По результатам голосования Джеенбеков набрал более 10%, а победил по этому округу экс-спикер БГК Жаныбек Абиров, набрав 31% голосов.

