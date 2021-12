Депутат парламента Дастан Бекешев 22 декабря в своем телеграм-канале сообщил, что первое заседание седьмого созыва Жогорку Кенеша 23 декабря не состоится. Как пояснил Бекешев, это связано с тем, что в судах продолжают рассматривать дела связанные с итогами выборов. «Седьмой созыв парламента даст присягу скорей всего на следующей недели, потому что там идут суды с ЦИК. Неделю еще новые депутаты подождут», — сказал Бекешев. О том, что ЦИК приостановила регистрацию депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва стало известно на заседании комиссии 22 декабря. По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, регистрацию приостановили, так как в суде рассматриваются несколько заявлений — три по единому избирательному округу, одно по одномандатному округу, связанные с итогами парламентских выборами. Центральная избирательная комиссия признала итоги парламентских выборов по партийным спискам 15 декабря. По решению комиссии, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходят шесть партий, которые преодолели 5% порог: «Ата-Журт Кыргызстан» — 17,32%;

«Ишеним» — 13.61%;

«Ынтымак» — 11.00%;

«Альянс» — 8.35%;

«Бутун Кыргызстан» — 7.04%;

«Ыйман Нуру» — 6.17%. Парламентские выборы прошли в Кыргызстане 28 ноября 2021 года. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

