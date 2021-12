Министр труда Кудайберген Базарбаев 22 декабря на встрече с памирскими кыргызами в Алайском районе сообщил, что строительство спецгородка для них начнется в 2022 году. Кудайберген Базарбаев на встрече с памирскими кыргызами в Алае. Фото: Пресс-служба минтруда и соцразвития Кудайберген Базарбаев на встрече с памирскими кыргызами в Алае. Фото: Пресс-служба минтруда и соцразвития Кудайберген Базарбаев на встрече с памирскими кыргызами в Алае. Фото: Пресс-служба минтруда и соцразвития Кудайберген Базарбаев на встрече с памирскими кыргызами в Алае. Фото: Пресс-служба минтруда и соцразвития По его словам, из бюджета министерства в этом году Чоң-Алайскому району, где заложена капсула строительства спецгородка, было выделено 10 млн сомов. «Завершены работы по трансформации 70 гектаров земель, составлению генерального плана поселка, инженерно-архитектурному планированию. Строительные работы начнутся в следующем году. Данное мероприятие включено в Национальную программу стратегического развития кабмина до 2026 года», — рассказал министр. Капсулу под строительство нового городка президент Садыр Жапаров заложил еще в сентябре. По его словам, на этом месте будут построены 300-400 домов для того, чтобы памирские кыргызы могли здесь проживать, имея благоприятные условия. В пресс-службе минтруда и соцразвития добавили, что в ходе рабочей поездки Базарбаева памирским кыргызам передали гумпомощь в виде продуктов питания и зимних вещей от имени президента Садыра Жапарова. Гумпомощь памирским кыргызам. Фото: Пресс-служба минтруда и соцразвития Гумпомощь памирским кыргызам. Фото: Пресс-служба минтруда и соцразвития По словам Базарбаева, в Кыргызстане проживают 108 памирских кыргызов или 22 семьи. Из них 17 размещены в селе Талды-Сай Алайского района, остальные в Нарынской и Чуйской областях. Этнические кыргызы в Афганистане Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 год. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению. Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 памирца. Власти пообещали им образование и медицинскую помощь. При этом власти страны не планировали выдавать им землю под строительство домов для их дальнейшего проживания в Кыргызстане. Спустя полгода после приезда 18 памирских кыргызов покинули Кыргызстан — они заявили, что разочаровались в жизни на исторической родине. По теме: Афганские кыргызы собирают коробки в Нарыне, чтобы прокормить свои семьи После того, как одна из приезжих родила ребенка, ее семье подарили небольшой дом в Нарыне. Так ее семья стала единственными памирцами с собственным жильем — другие же жили сначала в общежитиях, после в кошарах и съемных квартирах. Еще одной семье уже в 2019 году дом в Кара-Балте подарил трудовой мигрант, проживающий в России — он сделал это, увидев обращение одного из памирцев к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Большинство памирцев не дождались предоставления жилья — порядка 20 человек вернулись в Афганистан через полгода после приезда в Кыргызстан. В 2020 году правительство построило 11 домов в селе Талды-Суу, где разместились 17 семей памирских кыргызов. По теме: «Мы вас всегда ждем»: Экспедиция к памирским кыргызам «Делать нечего»: Как проходит жизнь памирских кыргызов в Нарыне

