В социальных сетях распространяется видео, как мужчина наносит удар женщине, сидящей за рулем серебристого автомобиля Lexus GX 470. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bespredel team (@bespredelkg_07) На подписи к видео говорится, что мужчина — судья Ошского городского суда Кылычбек Истамкулов, а женщина, которую он бьет — его жена. По информации пресс-службы Ошского городского суда, Истамкулов подтвердил, что на видео действительно он и прокомментировал инцидент. Судья объяснил свои действия так: его жена в нетрезвом состоянии хотела сесть за руль автомобиля. Он, в свою очередь, избив супругу, пытался этому воспрепятствовать. «Супруга Кылычбека Истамкулова, осознавая свою неправоту, сообщила, что претензий к действиям супруга не имеет и их недопонимание исчерпано», — сообщили в пресс-службе суда. Верховный суд провел разбирательство, но судью не уволили и не сделали выговор. Истамкулова лишь предупредили о том, что у судьи должна быть безупречная репутация. На должность судьи Истамкулова назначил Садыр Жапаров в апреле этого года. Бывший судья, который убил жену и ранил ребёнка Последний громкий случай с нападением судьи на жену произошёл в марте прошлого года. Тогда стало известно, что в Бишкеке мужчина зарезал свою жену и нанес пять ножевых ранений ребенку. Издание 24.kg писало со ссылкой на источники, что мужчина раньше работал судьей Октябрьского райсуда Бишкека. После того, как бывший судья убил жену и ранил ребенка, он повесился в ванной. Девятилетний сын выжил и дошел до соседей, которые и вызвали медиков и милицию. Ребёнка в тяжелом состоянии тогда положили в реанимацию городской детской клинической больницы. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У мальчика было проникающее ранение грудной клетки. Семейное насилие в Кыргызстане Каждая четвертая женщина в Кыргызстане подвержена семейному насилию. В последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется более 7000 случаев семейного насилия ежегодно. Большинство женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытали в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров. По данным Нацстаткома, последние 10 лет увеличилось количество семейного насилия. Но тех, кто совершает насилие привлекают только к административным видам наказания, их штрафуют, выносят предупреждение или привлекают к общественным видам работ. Уголовные дела возбуждаются в среднем лишь в 6% зарегистрированных случаях. Кроме того, есть огромное количество случаев насилия, которые не учитываются, потому что не все пострадавшие готовы обратиться в милицию. Это значит, что масштаб семейного насилия намного больше, чем показывает официальная статистика. Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. Особенно сложно, если мужчина занимает влиятельную должность во власти. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие, а это значит, что пострадавшая женщина может быть убита в любой момент. Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают. Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608; Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390. Читать еще: На виду у всех. Как женщины в Кыргызстане подвергаются насилию в семье и почему виновных сложно наказать «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане «Терпи». Как домашнее насилие убивает детей и калечит судьбы Над материалом работали: Айжамал Джаманкулова и Мирайым Алмас.

