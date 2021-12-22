Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова на заседании 22 декабря сообщила, что ЦИК приостановила регистрацию депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва.

По словам Шайлдабековой, регистрацию приостановили, так как в суде рассматриваются несколько заявлений — три по единому избирательному округу, одно по одномандатному округу, связанные с итогами парламентских выборами.

Известно, что ранее в Административном суде Бишкека рассматривалось решение ЦИК об отмене регистрации кандидата по Чуй-Кеминскому округу Медербека Саккараева.

ЦИК 18 декабря отменила его регистрацию на основании того, что кандидат не предоставил полную информацию о том, что у него нет второго гражданства. Решение ЦИК поддержал Административный суд и 21 декабря оставил его в силе.

Кроме этого 21 декабря Административный суд удовлетворил заявление партии «Альянс» к ЦИК по поводу мандата кандидата Жанара Акаева.

В сообщении говорится, что суд признал «незаконным» и отменил постановление ЦИК от 15 декабря «Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу» в части, где идет речь о выделении трех депутатских мандатов для кандидаток от «Альянса».

Также суд отменил решение ЦИК о признании избранным депутатом от «Альянса» Токтобубу Оргалча.

Центральная избирательная комиссия признала итоги парламентских выборов по партийным спискам 15 декабря.

По решению комиссии, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходят шесть партий, которые преодолели 5% порог:

«Ата-Журт Кыргызстан» — 17,32%;

«Ишеним» — 13.61%;

«Ынтымак» — 11.00%;

«Альянс» — 8.35%;

«Бутун Кыргызстан» — 7.04%;

«Ыйман Нуру» — 6.17%.

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Парламентские выборы прошли в Кыргызстане 28 ноября 2021 года. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.