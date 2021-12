На кыргызско-таджикском участке госграницы 22 декабря произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-центре Погранслужбы ГКНБ. Пострадавший при стрельбе водитель КАМАЗа. Скриншот видео Shtraf.kg По предварительным данным, кыргызстанец ехал на КАМАЗе по автодороге Максат-Жаштык в Лейлекском районе Баткенской области, которая проходит вдоль границы. Когда водитель остановился для того, чтобы набрать воду из арыка, к нему подошли трое таджикских военнослужащих. Они сели в его машину и потребовали проехать на территорию Таджикистана. Кыргызстанец был вынужден продолжить путь вместе с ними. Но «для привлечения внимания он неожиданно преградил путь другой автомашине и успел крикнуть о том, что его задержали таджикские военные». Таджикские пограничники вышли из машины, и в это время водитель пустился в путь. Тогда пограничники открыли огонь по КАМАЗу, совершив три выстрела по баллону и лобовому стеклу. Водитель получил незначительные царапины от осколков стекла. В Погранслужбе добавили, что для выяснения обстоятельств этого дела встретились пограничники Кыргызстана и Таджикистана. На месте находится начальник Баткенского областного управления Погранслужбы ГКНБ полковник Кыялбек Толонбаев. Погранслужба отслеживает обстановку на этом участке госграницы. Неопределённая граница и конфликты Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. 1 декабря на кыргызско-таджикской границе неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Погранслужба Кыргызстана рассказала, что уже начались поиски стрелявших. Также участились случаи похищения кыргызстанцев таджикскими военнослужащими. В МИД Кыргызстана заявили, что они ведут переговоры по их освобождению. Последний крупный конфликт начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 189 человек. Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.

