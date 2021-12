В Бишкеке 22 декабря зоозащитники вышли на митинг к зданию МВД. Они потребовали усилить наказание за жестокое обращение с животными. Митинг зоозащитников. Фото: 24.kg Митинг зоозащитников. Фото: 24.kg Митинг зоозащитников. Фото: 24.kg Митинг зоозащитников. Фото: 24.kg Одна из организаторок акции Кундуз Исраилова сообщила изданию 24.kg, что милиция не реагирует на их заявления о незаконном отстреле бездомных животных. По её словам, только за этот год они написали несколько десятков заявлений. «Участились случаи живодерства, которые также остаются без внимания правоохранительных органов. Мы требуем усилить наказание за жестокое обращение с животными», — сказала она. Также участники акции напомнили,что Жогорку Кенеш так и не принял закон о защите животных. К митингующим вышел дежурный милиционер. По данным 24.kg, он выслушал их и пообещал донести их требования до руководства. Жестокое обращение с животными Ранее зоозащитники распространили видео, на котором неизвестные повесили трупы животных на деревьях. В милиции Сокулукского района, где якобы было снято это видео, заявили, что они не нашли место инцидента. В это же время жители Сокулукского района сообщили об отстреле бездомных животных. Кроме того, в сентябре этого года сгорел приют для бездомных животных в Бишкеке. Организатор приюта Александр Уваров считает, что это мог быть поджог — по его словам за последние три дня там погибли более 30 животных. «На рассвете 14 сентября меня забрали в отделение милиции, а когда я вернулся увидел, что вырезали более 10 собак. Повсюду была кровь, их тащили волоком, а потом увезли. На следующий день я поехал по своим делам, а когда вернулся, увидел, что моих собак отравили и тоже увезли», — сказал Уваров. Он уверен, что именно эти люди, воспользовавшись его отсутствием, устроили поджог спустя два дня. Уваров заявил, что уже обратился в милицию с требованием привлечь к ответственности всех виновных. Проблемы с бездомными животными в Бишкеке существуют уже не первый год. Ситуацию усугубяется тем, что количество животных на улицах с каждым годом растёт. При этом в столице не существует штрафов и других мер воздействия на владельцев животных, которые отпускают четвероногих на улицы. Мэрия в качестве единственной меры борьбы с этим явлением использует отстрел бродячих животных, однако она неэффективна. Часть горожан выступает против отстрела животных и выступает за более гуманные методы, вроде стерилизации. Читать еще: В Бишкеке сгорел стихийный приют для бездомных животных В сети распространили видео с повешенными на деревьях животными. Милиция ищет место происшествия

