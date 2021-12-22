Республиканский штаб сообщил, что за сутки умер один пациент с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 787 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 50 человек.

Бишкек — 18;

Чуйская область — 5;

Ош — 1;

Джалал-Абадская область — 10;

Ошская область — 10;

Иссык-кульская область — 4;

Баткенская область — 1;

Нарынская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 319 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 22 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 295 пациентов. Еще 354 человека находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 48 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 400 человек.