Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил, что 22 декабря парламент принял в третьем чтении скандальный проект нового Налогового кодекса. Поддержали новый кодекс 83 депутата шестого созыва, против были всего два нардепа. При этом ранее во время первого голосования депутаты уже голосовали по проекту Налогового кодекса, однако количество голосов для принятия документа не хватило. Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля 2021 года. Проект не раз критиковала общественность и представители бизнес-сообщества. При этом сам документ долгое время не публиковали в открытый доступ. В итоге его опубликовал депутат Дастан Бекешев 20 декабря в своем телеграм-канале. Читать еще: Налоговая хочет ликвидировать обязательные патенты и налоговый контракт

