Аида Касымалиева

Пресс-служба президента 23 декабря сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ о назначении Аиды Касымалиевой постоянным представителем Кыргызстана в ООН.

Отмечается, что штаб квартира представительства находится в Нью-Йорке (США).

Комитет по международным делам парламента утвердил кандидатуру экс-вице-спикерки Касымалиевой на этот пост еще в октябре 2021 года. До утверждения ее кандидатуры комитетом парламента, Касымалиева на своей странице в фейсбуке сообщила, что не будет участвовать в парламентских выборах 28 ноября.

Кто такая Аида Касымалиева?

До того, как попасть в парламент, Аида Касымалиева проработала несколько лет журналисткой на радио «Азаттык». В шестой созыв Жогорку Кенеша Касымалиева попала по списку СДПК. В свое время эта партия считались «провластной».

Вице-спикером она стала в 2018 году — пришла на этот пост вместо своей коллеги Асель Кодурановой. Сама Кодуранова заявляла, что ее отставка была проведена «с нарушениями».

На парламентских выборах 4 октября 2020 года Касымалиева значилась восьмой в списке партии «Биримдик». Именно эту партию связывали с депутатом Асылбеком Жээнбековым — братом на тот момент президента Сооронбая Жээнбекова.

Касымалиева и Садыр Жапаров

Аида Касымалиева была одной из немногих в парламенте, кто высказался против назначения на пост премьер-министра Садыра Жапарова в 2020 году. В своем посте 10 октября она написала, что события, произошедшие после смены власти, показали: Жапаров на посту премьера станет причиной раскола в стране.

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На следующий день — 11 октября — Касымалиева заявила, что избрание Садыра Жапарова и. о. премьер-министра было «незаконным процессом». Она заявила, что несмотря на ее отсутствие на заседании, ее заранее внесли в список и зарегистрировали. Лишь с третьего раза депутатам удалось утвердить Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

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Уже в декабре 2020 года Касымалиева рассказала, что после парламентских выборах она получала разные угрозы вплоть до угроз изнасилования. Касымалиева также рассказала, что ей угрожал депутат Урмат Самаев, который баллотировался в октябре 2020 года от партии «Мекеним Кыргызстан». Эту партию связывали с кланом семьи Матраимовых.