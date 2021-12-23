Накануне вечером, 22 декабря, депутата парламента Бакыта Жетигенова освободили из СИЗО ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда.

Первомайский райсуд отменил ранее примененную в отношении Жетигенова, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием стало то, что 22 декабря депутаты уходящего 6 созыва Жогорку Кенеша на своем последнем заседании отказались дать Генпрокуратуре согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

В комиссии отметили, что в обвинении Генпрокуратуры не прикреплены достаточной доказательной базой.

«Члены комиссии, ознакомившись со стенограммой, представленной представителем ГКНБ, не нашли призывов [в словах Жетигенова] к насильственному захвату власти […] Жетигенов не устраивал встречи [с членами движения “Эл Ынтымагы”]. Его звали [на встречи] как депутата парламента и авторитетного человек Чуйской области […] На встречи с членами комиссии представители правоохранительных органов не предоставили доказательств вины Жетигенова», — отметила председательница депутатской комиссии Айсулуу Мамашова.

Комиссия пришла к выводу, что Жетигенов подлежит немедленному освобождению.

Ранее его сторонники несколько раз выходили на акции протеста и требовали выпустить политика на свободу.

Дело Бакыта Жетигенова

Бакыт Жетигенов — депутат Жогорку Кенеша. Жетигенова задержали 26 ноября. Его заподозрили в подготовке к «насильственному захвату власти» вместе с группой лиц, в том числе членов движения «Эл Ынтымагы». На следующий день Первомайский райсуд водворил его в СИЗО ГКНБ до 26 января 2022 года.

Милиция предоставила фотографии оружия, найденного у задержанных, и сообщила о найденных наркотиках.

В спецслужбе заявили, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников.

По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

До задержания о попытке захвата власти говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот.

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