Накануне вечером, 22 декабря, депутата парламента Бакыта Жетигенова освободили из СИЗО ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда. Первомайский райсуд отменил ранее примененную в отношении Жетигенова, меру пресечения в виде заключения под стражу. Основанием стало то, что 22 декабря депутаты уходящего 6 созыва Жогорку Кенеша на своем последнем заседании отказались дать Генпрокуратуре согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности. В комиссии отметили, что в обвинении Генпрокуратуры не прикреплены достаточной доказательной базой. «Члены комиссии, ознакомившись со стенограммой, представленной представителем ГКНБ, не нашли призывов [в словах Жетигенова] к насильственному захвату власти […] Жетигенов не устраивал встречи [с членами движения “Эл Ынтымагы”]. Его звали [на встречи] как депутата парламента и авторитетного человек Чуйской области […] На встречи с членами комиссии представители правоохранительных органов не предоставили доказательств вины Жетигенова», — отметила председательница депутатской комиссии Айсулуу Мамашова. Комиссия пришла к выводу, что Жетигенов подлежит немедленному освобождению. Ранее его сторонники несколько раз выходили на акции протеста и требовали выпустить политика на свободу. Дело Бакыта Жетигенова Бакыт Жетигенов — депутат Жогорку Кенеша. Жетигенова задержали 26 ноября. Его заподозрили в подготовке к «насильственному захвату власти» вместе с группой лиц, в том числе членов движения «Эл Ынтымагы». На следующий день Первомайский райсуд водворил его в СИЗО ГКНБ до 26 января 2022 года. Милиция предоставила фотографии оружия, найденного у задержанных, и сообщила о найденных наркотиках. В спецслужбе заявили, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников. По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению». До задержания о попытке захвата власти говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот.

