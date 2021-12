Европейский союз выделил Кыргызстану 19,4 млн евро в виде двух грантов на поддержку секторов образования и цифровизации. Об этом 23 декабря сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане. Там отметили, что 7,4 млн евро из этих средств — это последний транш для поддержки стратегии развития образования Кыргызстана в 2019-2021 годах. Всего по этому проекту ЕС должен был выделить 32 млн евро. Остальные средства перечислили в 2019 и 2020 году. «В планах министерства финансов использовать средства последнего транша [7,4 млн евро] на дальнейшее повышение качества образования, закупку учебников и обеспечение доступа к интернету во всех школах», — говорится в сообщении. В представительстве ЕС сообщили, что оставшиеся 12 млн евро направят на разработку программного обеспечения и обслуживание баз данных в отраслевых министерствах, а также на развитие цифровой экономики по всей стране. Этот транш выделили в рамках программы ЕС по бюджетной поддержке Дорожной карты цифровой трансформации Кыргызстана в 2020-2023 годах. «Цель этой программы — оказание содействия работе Инновационного центра цифровых навыков при Парке высоких технологий, активация системы “Цифровой Аймак” во всех регионах страны для предоставления электронных услуг населению, повышение кибер-безопасности страны, обеспечение защиты персональных данных через недавно созданное Госагентство по защите персональных данных», — отметили в представительстве ЕС. В Европейском союзе подчеркнули, что продолжат поддерживать эти направления в рамках новой 4-х летней программы поддержки Кыргызстана. Ранее ЕС принял новую многолетнюю индикативную программу сотрудничества с Кыргызстаном на 2021-2027 годы. В первые 4 года этой программы стране выделят 62 млн евро в виде грантов на управление и цифровизацию, человеческое развитие, а также зеленую и климатически устойчивую экономику. «Европейский Союз имеет давние партнерские отношения с Кыргызской Республикой в качестве основного и надежного партнера по развитию. Сегодня мы отмечаем новый шаг в нашем сотрудничестве, взяв на себя обязательства по долгосрочной поддержке управления, цифровизации, образования, зеленого роста и других областей, представляющих взаимный интерес. Новая многолетняя программа является убедительным доказательством постоянной поддержки ЕС кыргызского народа», — отметил посол ЕС Эдуард Ауэр.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!