Президент Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Узбекистане Ибрагима Джунусова. Об этом сообщает пресс-служба президента. Ибрагим Джунусов был назначен на эту должность в начале декабря 2018 года и пробыл послом в Узбекистане четыре года. Еще четыре года до этого он был послом в Турции — он был свидетелем убийства российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года. Кто такой Ибрагим Джунусов? Ибрагим Жунусов — композитор, народный артист Кыргызстана. И в обществе известен своим творчеством, хотя построил карьеру в политике и дипломатии. Ранее он был заместителем премьер-министра, министром культуры и туризма, членом парламента. Он был депутатом парламента IV и V созывов, вице-премьер-министром по социальным вопросам, министром культуры, информации и туризма. Имеет классный чин советника госслужбы второго класса. На парламентских выборах 2020 года он был кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», в списках партии числился под третьим номером. Администрация президента пока не сообщила, кто сменит Жунусова на посту посла в Узбекистане. Но в августе 2021 года сообщалось, что на должность посла Кыргызстана в Узбекистане претендует бывший депутат Жогорку Кенеша Фархат Иминов. Его кандидатуру одобрили члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности. Он был депутатом шестого созыва, но 1 марта 2018 года он сложил с себя полномочия.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!