Кабинет министров Кыргызстана передумал работать с казахско-британской компанией Hampton Resources limited и отменил свое же решение о сотрудничестве. Глава кабмина Акылбек Жапаров подписал соответствующее распоряжение еще 10 декабря. 19 октября депутатка Наталья Никитенко опубликовала копию распоряжения главы кабмина, в котором министерству энергетики поручили заключить с Hampton Resources Limited договор. Компания должна была поставлять на ТЭЦ Бишкека обогащенный уголь марки «КО» Карагандинского месторождения и взять на обслуживание 15 котлоагрегатов и другое оборудование столичного ТЭЦ. Никитенко раскритиковала решение кабмина, заявляя о сомнительной репутации иностранной компании. Позже в администрации президента заявили, что договор заключается в целях искоренения коррупционных проявлений при поставках угля и снижения объемов вредных выбросов в атмосферу. А выбор Hampton Resources Limited объяснили тем, что эту компанию выбрали лично Акылбек Жапаров и Динара Кутманова, которая сейчас является главой министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. В администрации президента сообщали, что они посещали с рабочей поездкой Карагандинскую область Казахстана. Акылбек Жапаров, Динара Кутманова и внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук в парламенте. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша Кроме того в администрации президента сообщили, что после этого на столичной ТЭЦ провели «опытно-промышленное сжигание 7 тысяч тонн угольного концентрата марки “КО”», которое показало «положительное влияние на экологическую ситуацию». Также отмечалось, что применения такого угля увеличит выработку электроэнергии и снизит ее себестоимость. Читать по теме: Администрация президента объяснила, почему частная компания будет частично управлять ТЭЦ Бишкека ТЭЦ Бишкека и казахо-британцы. Никитенко сообщила о «тайной встрече» членов кабмина с инвесторами

