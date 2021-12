Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки в Кыргызстане скончался один пациент с COVID-19. По данным Республиканского штаба, всего за время пандемии в стране умерли 2788 человек. Выявили 37 новых случаев заражения. Большинство из них снова охватывают Бишкек и Чуйскую область: Бишкек — 13;

Чуйская область — 9;

Ошская область — 2;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 6. В целом же за все время пандемии в целом в республике выявили 184 356 случаев заражения COVID-19. Выздоровели от коронавируса за сутки 42 человека. За все время пандемии — 179 442 человека. За последние сутки вакцинировались от COVID-19 9617 человек, из них 4866 первую дозу и 4751 человек — вторую. По данным на 23 декабря 2021 года, обе дозы вакцины получили 988 457 человек.

