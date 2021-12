Короткометражный фильм про похищение женщин для принуждения к браку «Ала качуу – Take and Run», снятый в Кыргызстане, вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» Американской киноакадемии. На официальном сайте кинопремии сообщается, что в предварительном списке было 145 фильмов, из которых отобрали 14 финалистов. Среди них оказалась и короткометражка о похищениях в Кыргызстане. Картину сняла немецкая режиссерка Мария Брендль. Она рассказывала, что фильм сняли в Кыргызстане в августе и сентябре 2019 года. Продолжительность картины составляет 38 минут 21 секунду. «После монтажа, звукового оформления, цветокоррекции и музыки он был готов летом 2020-го, а его мировая премьера состоялась в августе 2020 года на международном кинофестивале в Род-Айленде в США. Пока фильм идет на различных кинофестивалях по всему миру, в основном в США. Его еще нет в свободном доступе в интернете, потому что оценка фестиваля еще продолжается», — говорила Мария Брендль. С 2020 года фильм показали на многих кинофестивалях Канады, США, Австралии, Швейцарии, Франции, Болгарии, Испании и многих других стран. Картина получила более 30 наград. Фильм «Шамбала» Режиссер Артыкбай Суюндуков и главный герой картины в Лос-Анджелесе В декабре в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» попал также художественный фильм кыргызстанского режиссера Артыкпая Суюндукова «Шамбала». Фильм вошел в лонг-лист на премию в категории «Лучший иностранный фильм». Он был снят по повести Чингиза Айтматова «Ак кеме» («Белый пароход») в 2020 году. В том же году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае. Режиссер фильма, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суюндуков сказал, что брал разрешение и благословение на съемку фильма у автора оригинальной повести Чингиза Айтматова. «Чтобы снять этот фильм, мы получили разрешение от Айтматова еще при его жизни и поговорили с ним. Я объяснил, что хочу снять фильм по другому. Автор благословил съемки фильма», — отмечал Суюндуков.

