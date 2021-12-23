В преддверии нового года многие кыргызстанцы покупают себе ёлку, чтобы украсить свой дом.

Журналисты «Клоопа» решили помочь нашим читателям с выбором ёлки с минимальным вредом для окружающей среды.

В идеале, лучше купить живую ёлку, а затем высадить ее на даче или у родственников в частном доме. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что покупка живой ёлки экологичнее, по сравнению с приобретением искусственной.

При покупке живого дерева, советуем убедиться, что ёлку выращивали в специальном заповеднике для продажи.

В таких заповедниках на место спиленного дерева посадят новое.

При покупке ёлки из пластика можно приобрести уже подержанную и использовать еще около 20 зим. Кроме этого, декоративную ёлку можно сделать и других вещей, например, сложив книги, гирлянды, лестницу или другие предметы в доме.

Над материалом работали: Жоомарт Дуулатов, Анастасия Лысогорова и Садыгалиева Зарина