В преддверии нового года многие кыргызстанцы покупают себе ёлку, чтобы украсить свой дом. Журналисты «Клоопа» решили помочь нашим читателям с выбором ёлки с минимальным вредом для окружающей среды. @kloopnews Отправляйте это видео знакомым ☺️ ♬ Let It Snow! Let It Snow! - Frank Sinatra В идеале, лучше купить живую ёлку, а затем высадить ее на даче или у родственников в частном доме. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что покупка живой ёлки экологичнее, по сравнению с приобретением искусственной. При покупке живого дерева, советуем убедиться, что ёлку выращивали в специальном заповеднике для продажи. В таких заповедниках на место спиленного дерева посадят новое. При покупке ёлки из пластика можно приобрести уже подержанную и использовать еще около 20 зим. Кроме этого, декоративную ёлку можно сделать и других вещей, например, сложив книги, гирлянды, лестницу или другие предметы в доме. Над материалом работали: Жоомарт Дуулатов, Анастасия Лысогорова и Садыгалиева Зарина

