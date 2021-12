Сезимай Жунусова. Фото: Facebook С. Жунусовой Адвокат и отец Сезимай Жунусовой (по паспорту Бегимай Жоробаевой), обвиняемой в похищении турецкого бизнесмена из аэропорта «Манас», 21 декабря провели в Оше пресс-конференцию. Они пожаловались, что главный подозреваемый находится на свободе, а Жунусова не имеет никакого отношения к этому делу. «Все произошло не так, как говорят в ГКНБ» Адвокат и отец Жунусовой. Фото: Тойчубек Боронбаев По словам адвоката Кутмана Медетбекова, в этом деле главным подозреваемым является Нияз Махамадкарим. Адвокат сообщил, что мужчина связался с Жунусовой и попросил помочь найти знакомого милиционера — он объяснил это тем, что нужно проверить документы турецкого гражданина, который прилетает в Кыргызстан. Жунусова связалась с главой 10 отдела МВД Женишем Жоробековым, и попросила помочь ее брату. Через некоторое время Сезимай звонит милиционер и дает номер телефона Нияза. Но Махамадкарим уулу перезвонил Жунусовой и сказал, что «отказывается оказывать помощь». Затем Жунусова связалась с начальником Ноокатского РОВД Уларом Тезекбаевым, он в свою очередь связал ее с сотрудником милиции Ошского аэропорта Афтандилом Абдылдаевым. Абдылдаев обратился к сотруднику милиции, который работает в аэропорту «Манас» Тынчтыку Пратову и попросил помочь младшему брату Сезимай. «Пратов согласился и вызвал по прибытию гражданина Турции для проверки документов, в это время в кабинет вошел Нияз и со словами “это наш гость” увел его. Через 4-5 дней Сезимай пришла к Ниязу и спросила, смог ли он завершить свои дела. Нияз сказал, что да, он смог, спасибо, и на этом их связь прерывается», — объяснил Медетбеков. По словам адвоката, Жунусову задержали по подозрению в похищении, несмотря на то, что у нее нет прямого участия в преступлении, ведь она всего лишь помогла найти сотрудника милиции Махадкариму уулу. Также адвокат добавил, что «все произошло не так, как говорят в ГКНБ». По словам адвоката, у них есть видеозапись, где Нияз и гражданин Турции ходят по магазинам и ведут себя, как друзья. Кроем этого, Медетбеков предполагает, что Махамадкарим является сотрудником ГКНБ. Медетбеков считает, что его не задерживают именно по этой причине. Он отметил, что есть фотографии на которых запечатлены Махамадкарим уулу и сотрудники ГКНБ. «Сейчас выясняются новые обстоятельства. Мы нашли видеозаписи. Если ГКНБ не будет вести дело в рамках закона, мы опубликуем эти видео», — сказал адвокат. «Шоу и давление спецслужб» По словам Медетбекова, на Жунусову оказывают давление в СИЗО, по данному факту он обращался в соответствующие органы, но реакции никакой не последовало. «На Сезимай оказывали давление, чтобы она дала показания против гражданина по имени Илгиз. Ее материли и принижали. Мы обращались в прокуратуру, чтобы они провели экспертизу. Но реакции пока не последовало», — сказал он. Адвокат также заверил, что они связывались с гражданином Турции, который сказал, что не видел никогда Сезимай. По словам адвоката, ГКНБ устраивает шоу и представление для народа под видом раскрытия тяжкого преступления. Отец Жунусовой, Аттокур Жоробаев не верит в то, что его дочь может пойти на такое. По словам отца, Жунусова задержана без никаких оснований и потребовал освободить ее. Однако в ГКНБ сообщили, что сейчас Махаматкарим уулу объявлен в розыск, и что он не работает ни в ГКНБ, ни в МВД. В ведомстве добавили, что Махаматкарим уулу был ранее судим по статьям «незаконный оборот наркотиков» и «вымогательство». Кто такая Сезимай Жунусова?

Сезимай Жунусова известна в городе Ош, как журналистка и блогерка. На своей фейсбук-странице она отметила, что работает в издании Topsport.kg. Ранее она работала в Ошском городском муниципальном предприятии «Теплоснабжение» пресс-секретарем. Являясь активной пользовательницей фейсбука, во время прошедших выборов она работала в штабе сразу нескольких партий. Похищение гражданина Турции Подозреваемые в похищении. Фото: пресс-служба ГКНБ ГКНБ задержал Жунусову и других подозреваемых в начале декабря. В спецслужбе тогда сообщили, что «преступная группа похитила турецкого бизнесмена, прилетевшего в Кыргызстан из международного аэропорта “Манас” в Бишкеке, и потребовала 3 миллиона долларов». Расследование ГКНБ провел совместно со службой внутренних расследований МВД. В ходе следствия они выяснили, что организатором похищения является друг и бизнес-партнёр турецкого предпринимателя А.Б. Он «нашел исполнителей и провел подготовительную работу». По данным спецслужбы, С.Д. прибыл в Кыргызстан 1 декабря. В аэропорту «Манас» под предлогом проверки документов его задержали и доставили в отделение милиции аэропорта. «Далее, под угрозой пистолета у него отняли все ценности — деньги, часы, телефон, ноутбук — и с мешком на голове вывезли в частный дом, где продержали пять дней», — рассказали в пресс-службе комитета. Позже похитители инсценировали переговоры с участием А.Б. Так, они снизили выкуп до $400 тысяч. Оставили в качестве «заложника» А.Б., отпустив турецкого бизнесмена. По данным спецслужбы, подозреваемые Х.А.Д., А.Б., Ж.Б. и начальник отдела ГУВД Чуйской области на воздушном транспорте по обслуживанию аэропорта «Манас» П.Т. были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Читать по теме: Похищение турецкого бизнесмена. В преступную группировку входили сотрудники МВД

