Администрация главы государства сообщила, что президент объявил строгий выговор послу Кыргызстана в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву за то, чего дипломат не говорил. Объясняем, что произошло. Статья на «Спутник Азербайджан» 21 декабря на «Спутник Азербайджан» вышла статья с высказываниями посла Кыргызстана Кайрата Осмоналиева. Он дал пресс-конференцию в данном СМИ. Осмоналиев сказал, что Кыргызстан выступил с инициативой создания платформы для взаимодействия между Южным Кавказом и Центральной Азией. По словам Осмоналиева, об этом говорил глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев во время визита в Баку и Азербайджан благосклонно отнесся к этой идее. Посольство Кыргызстана хотело провести пресс-конференцию с участием экспертов из разных стран, чтобы обсудить эту инициативу. Предполагалось, что эксперты будут не только из Центральной Азии и Южного Кавказа, но и таких стран-партнеров, как Россия, Китай, Иран и Турция. «Спутник Азербайджан» выпустил в том числе и отрезок видео, на котором Осмоналиев говорит о платформе. Так за что ему дали выговор? Как пишет администрация президента, Кайрат Осмоналиев получил выговор за то, что некоторые СМИ выпустили материалы с его цитатами под названием «Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России». Согласно цитатам Осмоналиева, платформа предполагает взаимодействие Южного Кавказа и Центральной Азии для политико-дипломатического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Россия действительно не упоминается — иначе бы это была платформа взаимодействия Южного Кавказа, Центральной Азии и России. Тем не менее, платформа еще не запустилась, а для ее обсуждения предлагали привлечь как экспертов из стран-участниц, так и из стран-партнеров, чтобы учесть их мнение. Администрация президента считает, что подача пресс-конференции Осмоналиева под заголовком «Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России» носит провокационный характер. Администрация указала, что в интервью посла о таких формулировках не было и речи — и действительно, ни в материале «Спутника Азербайджан», ни в его видео такой формулировки нет. И тем не менее, президент Садыр Жапаров объявил дипломату строгий выговор. «Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву», — сообщает администрация президента.

