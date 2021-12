В социальных сетях появилось непонятное видео с криками и спорами — сообщалось, что видео было снято на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области. Видео было снято в темноте и на нем почти ничего не видно. Однако известно, что произошел конфликт между водителями, которые занимаются перевозкой топлива, и спецназовцами отряда «Альфа». В «Кыргыз комур» информацию о конфликте подтвердили, сказали, что произошел он еще несколько дней назад и виноваты в нем «третьи силы». «Пресс-служба ГП “Кыргызкомур” сообщает, что данный инцидент произошел несколько дней назад. По имеющимся данным, третьи силы вели провокационные действия с целью столкновения с службы «Альфа» с водителями», — сообщает «Кыргыз комур». Но, по информации 24.kg, конфликт произошел накануне — люди были недовольны системой выдачи угля, а спецназу пришлось стрелять в воздух. «Кыргыз комур» настаивает, что конфликт уже улажен и работа на месторождении продолжается. Почему спецназ «Альфа» охраняет месторождение? В октябре глава госпредприятия «Кыргызкомур» Мирлан Жакыпов в эфире «Биринчи радио» рассказал, что спецназ «Альфа» Госкомитета национальной безопасности занимается охраной безопасности кара-кечинского угольного месторождения. Глава «Кыргызкомур» пояснил, что спецназ «Альфа» направили туда для сохранения безопасности в период отопительного сезона. «Вопрос безопасности на месторождении поставил и глава государства Садыр Жапаров, был большой разговор», — отметил Жакыпов.

