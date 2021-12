Обновлено в 17:15. В ночь с 22 на 23 декабря в селе Кок-Таш Баткенского района близ с кыргызско-таджикской границей неизвестные произвели выстрелы из охотничьего ружья. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на акима Баткенского района Учкунбека Жоробаева. По словам Жоробаева, правоохранительные органы двух стран приступили к расследованию инцидента и выясняют чьей стороны были сделаны выстрелы. По данным «Азаттыка», пострадавших нет. Аким подчеркнул, что обстановка на границе спокойная и находится под контролем милиции. Село Кок-Таш 2 декабря 2021 года. Фото: КНИА «Кабар» В Погранслужбе «Клоопу» сообщили, что информации об инциденте у них нет. Версия таджикской стороны Таджикское издание «Азия-Плюс» со ссылкой на мэрию города Исфара пишет, что выстрелы были со стороны кыргызской границы. По их данным, обстреляли дом жителя села Сомониён города Исфары. «К счастью, никто не пострадал, но дети и его жена получили психологические травмы. Это не первый случай, где кыргызы, напав на дом Довудова [таджикистанца], наносят урон его имуществу. Около двух недель назад принадлежащих ему несколько голов крупного рогатого скота были украдены кыргызами, и были возвращены только после вмешательства правоохранительных органов», — цитирует издание мэрию Исфары. Это уже второй инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикской границе за прошедшие сутки. Ранее таджикские военные сели в машину кыргызстанца и заставили того проехать дальше на территорию Таджикистана. Но «для привлечения внимания кыргызстанец неожиданно преградил путь другой автомашине и успел крикнуть о том, что его задержали таджикские военные». После этого военные вышли из машины, и в это время водитель пустился в путь. Тогда пограничники открыли огонь по машине, совершив три выстрела по баллону и лобовому стеклу. В Погранслужбе 23 декабря сообщили, что представители Таджикистана на встрече «полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих». «Представители Таджикистана заявили, что их пограничники, допустившие этот факт, будут привлечены к ответственности. Инцидент будет расследован со стороны Военной прокуратуры Таджикистана», — добавили в кыргызской Погранслужбе. Приграничные конфликты Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.

