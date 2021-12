22 декабря в Оше по улице Курманжан Датка полностью сгорел учебный центр «Самара» и крыши соседних домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Тушение пожара. Фото: МЧС Площадь образовательного центра составляла 60 квадратных метров. Кроме того, сгорела крыша соседнего жилого дома по улице Мухаммед Али Джинаха площадью в 24 квадратных метра. «К тушению пожара было привлечено два пожарных расчета. Полностью пожар был ликвидирован в 18:00», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве добавили, что пострадавших в результате пожара нет, а причина пожара устанавливается.

