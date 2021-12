Фото: Клооп У нас хорошая новость перед Новым годом!!! В «Клоопе» появилось рабочее место — мы ищем редактора/ку новостей в русскоязычную редакцию. Требования: понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов, а также знание основных действующих персонажей;

умение быстро и качественно редактировать новостные тексты, а иногда и писать их;

умение предлагать темы для интересных (иногда не сразу очевидных) материалов;

умение работать с коллективом и расставлять приоритетные задачи;

большим плюсом при отборе будет наличие редакторского опыта;

знание русского и кыргызского языков обязательно, знание дополнительных языков приветствуется;

стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно! Почему вам стоит податься на работу к нам? Работая в «Клоопе», вы получаете пространство для самореализации и возможность заниматься любимым делом, которое может помочь развитию издания. С нами вы сможете попробовать себя в: экспериментальных и нетипичных сферах, например, мультимедиа проекты или дата-журналистика.

найти единомышленников и новых друзей, так как «Клооп» — не просто редакция, а целое комьюнити;

повысить свою квалификацию, работая с коллегами, получившими мировое признание. Наша главредка Анна Капушенко и дата-журналистка Савия Хасанова — победительницы престижного мирового конкурса The Sigma Awards;

другие сотрудники и сотрудницы «Клоопа» имеют немало наград и смогут поделиться с вами своим опытом;

а еще «Клооп» регулярно отправляет своих сотрудников на тренинги в партнерские организации. Слева направо: Савия Хасанова и Анна Капушенко. Награда за первое место в Центральноазиатском конкурсе Mediacamp Award. Фото: Бермет Маликова, «Интерньюс» в Кыргызстане. Конечно, это все не должно отвлекать вас от рабочих обязанностей, требований в пунктуальности, соблюдения субординации. И хотя мы ненавидим бюрократию, дискриминацию и прочие глупости, мы все равно будем тщательно соблюдать условия контрактов и требовать этого от вас. Отбор будет проводиться в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание. Последний срок подачи заявки 18:00 31 декабря 2021 года. Загрузка…

