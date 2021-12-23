У нас хорошая новость перед Новым годом!!! В «Клоопе» появилось рабочее место — мы ищем редактора/ку новостей в русскоязычную редакцию.
Требования:
- понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов, а также знание основных действующих персонажей;
- умение быстро и качественно редактировать новостные тексты, а иногда и писать их;
- умение предлагать темы для интересных (иногда не сразу очевидных) материалов;
- умение работать с коллективом и расставлять приоритетные задачи;
- большим плюсом при отборе будет наличие редакторского опыта;
- знание русского и кыргызского языков обязательно, знание дополнительных языков приветствуется;
- стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!
Почему вам стоит податься на работу к нам?
Работая в «Клоопе», вы получаете пространство для самореализации и возможность заниматься любимым делом, которое может помочь развитию издания.
С нами вы сможете попробовать себя в:
- экспериментальных и нетипичных сферах, например, мультимедиа проекты или дата-журналистика.
- найти единомышленников и новых друзей, так как «Клооп» — не просто редакция, а целое комьюнити;
- повысить свою квалификацию, работая с коллегами, получившими мировое признание. Наша главредка Анна Капушенко и дата-журналистка Савия Хасанова — победительницы престижного мирового конкурса The Sigma Awards;
- другие сотрудники и сотрудницы «Клоопа» имеют немало наград и смогут поделиться с вами своим опытом;
- а еще «Клооп» регулярно отправляет своих сотрудников на тренинги в партнерские организации.
Конечно, это все не должно отвлекать вас от рабочих обязанностей, требований в пунктуальности, соблюдения субординации. И хотя мы ненавидим бюрократию, дискриминацию и прочие глупости, мы все равно будем тщательно соблюдать условия контрактов и требовать этого от вас.
Отбор будет проводиться в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание.
Последний срок подачи заявки 18:00 31 декабря 2021 года.