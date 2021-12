ККМ. Фото: КНИА «Кабар» В государственной налоговой службе ответили торговцам рынка «Таатан», которые 22 декабря вышли на митинг против обязательного введения обязательного использования контрольно-кассовых машин (ККМ). В налоговой сообщили, что согласно законодательству, предприниматели «Таатана» с 1 июля 2021 года «обязаны применять контрольно-кассовые машины, отвечающие новым стандартам». «Исключение составляют торговые точки с площадью торгового зала до 20 квадратных метров, для которых срок начала применения ККМ установлен с 1 апреля 2022 года», — рассказали в ведомстве. Всего же по данным налоговой, на рынке работают 208 субъектов предпринимательства, из которых 95 уже установили ККМ-онлайн. «По остальным предпринимателям проводится работа по установлению ККМ-онлайн. В ходе проведения сотрудниками налоговых органов разъяснительных мероприятий о порядке и правилах применения ККМ до каждого торговца “Таатана” была доведена необходимая информация. При этом субъекты не высказывали никаких недопониманий или возражений», — отметили в ведомстве. Там считают, что сейчас «отдельные лица пытаются преподнести законные требования об исполнении норм налогового законодательства как давление на бизнес в целом». «Однако очевидно, что, преследуя личные интересы и ставя их выше общественных, участники вчерашнего митинга намеренно будоражат общественность и пытаются ввести в заблуждение», — заявили в ведомстве. В Налоговой подчеркнули, что ККМ — это один из проектов цифровизации налоговых процедур. В ведомстве напомнили, что сейчас применяются аппаратная и программная ККМ. Загрузка бесплатная — систему устанавливают на смартфон, планшет или компьютер, а самому торговцу достаточно купить чековый принтер для выдачи чека. Почему митингуют против ККМ? 22 декабря на митинг вышли десятки торговцев «Таатан». По их словам, они против введения ККМ и хотят работать продолжать работать по патенту. Митинг торговцев «Таатана» 22 декабря. Фото: ИА 24.kg Сначала торговцы митинговали на территории рынка, а позже пришли к зданию парламента, где заседали депутаты уходящего 6 созыва парламента и рассматривали новый Налоговый кодекс в третьем чтении. Позже нардепы приняли этот кодекс. По словам торговцев, ККМ на смартфонах работает со сбоями. 23 декабря против обязательного использования ККМ выступили и частные предприниматели из Токмока, и торговцы рынка «Дордой». Предприниматели с Токмока отмечают, что на рынках часто отключают электричество, а если они упустят хоть одного клиента без чека, их ожидает штраф. Некоторые торговцы говорят, что их уже начали штрафовать. «В первый раз нас оштрафуют на 23 тысяч сомов, во второй — на 65 тысяч сомов. У нас не хватит возможности и сил оплатить их. И покупать эти аппараты мы сейчас не готовы. Тем более сейчас интернет-системы на базарах нет, это требует дополнительных трат. Из-за многих таких факторов считаем, что мы еще не готовы. Поэтому мы обращаемся к членам правительства, которые выступают за ККМ-онлайн: дайте нам хотя бы год, чтобы мы, как и раньше, работали и платили по патенту», — говорят они. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА🇰🇬 (@tokmok_life) Новый Налоговый кодекс начнет действовать уже с 1 января 2022 года. Власти заявляют, что он позволит вывести бизнес из тени и увеличит поступление налогов в бюджет. Бизнес-сообщество и рядовые граждане опасаются нового Налогового кодекса и высказывают недовольство, в том числе и короткими сроками, в течение которых проводилось обсуждение и принятие данного документа. Читать по теме: Запрет на выезд должникам, cashback, отсутствие патентов. Что нужно знать о новом Налоговом кодексе 6 декабря президент Садыр Жапаров подписал указ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата». Этот указ освободил от уплаты налогов предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов. Однако, они, согласно указу, обязаны использовать онлайн-ККМ. Об этом ранее говорил и министр экономики Данияр Амангелдиев. «Если новый Налоговой кодекс вступит в силу, продавцы рынков будут освобождены от налогов. Единственное, что они должны делать, — использовать чеки, пробивать ККМ. Они налогов платить не будут. Малый и средний бизнес будет полностью защищен. Нужно из тени вывести серую часть. Если оборот будет превышать 8 млн, тогда они будут работать в другом режиме», — сказал он.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!