Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов дал интервью изданию «Новые лица». В нём он назвал президента Садыра Жапарова Петром I, с которым недавно себя сравнивал глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. «Петр I у нас — Садыр Жапаров, поэтому мы птенцы гнезда Садырова», — сказал Байсалов. Садыр Жапаров. Очевидно замглавы кабмина делает отсылку к пушкинской «Полтаве», где писатель называл «птенцами гнезда Петрова» ближайших сподвижников Петра I. Байсалов отметил, что Бейшеналиев пользуется «практически неограниченным доверием президента». «Он [глава минздрава] иногда этим злоупотребляет, скажем так. И президент делает ему замечания. Но на данный момент он пользуется этим доверием и флаг ему в руки. Он покажет или не покажет результат за это будет отвечать сам, потому что он министр Кыргызской Республики», — сказал Байсалов. Ранее Бейшеналиев отвечая на критику и требования об отставке со стороны медиков заявил, что его ненавидят за реформы, которые он делает в здравоохранении. «Петра I тоже, когда он делал реформы в России, все ненавидели, а история в последующем показала: он делал все правильно. То, что я делаю в течение года, это все для народа», — сказал Бейшеналиев.

