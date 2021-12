Товарищество собственников жилья «Надежная опора» в Бишкеке сообщило журналисту «Клоопа», что по улице Каралаева идет незаконное строительство 13-этажного жилого дома. При этом, по словам жильцов, земельный участок, где начала застройку стройкомпания «Эдельвейс курулуш», был предоставлен в нарушении норм законодательства. Об этом свидетельствуют и документы прокуратуры Октябрьского района столицы, которые предоставили горожане. В ответе прокуратуры говорится, что районный надзорный орган внес предписание мэрии Бишкека устранить нарушения закона. Кроме этого, по словам жителей района, ранее они подавали обращение в «Бишкекглавархитектуру» о том, чтобы организовать в месте, где сейчас строится дом, сквер. Однако в ответе «Бишкекглавархитектуры» сообщается, что вместо сквера на участке планируется построить «общественно-оздоровительный центр». Для строительства этого центра землю выделили той самой «Эдельвейс курулуш» сроком на 49 лет на условиях аренды земли. В документе также говорится, что договор купли-продажи участка был оформлен еще в 2014 году. Также в ответе горожанам от Госстроя говорится, что заказчиком строительство дома является и компания «Кочмон Сити» и положительное заключение госкэспертизы они получили 6 декабря 2021 года. В «Бишкекглавархитектуре» добавили, что сквер на участке разбивать нельзя. Потому что эта территория частично попадает под водоохранную зону реки Аламедин с восточной стороны. Что известно об «Эдельвейс курулуш»? В реестре министерства юстиции руководителем «Эдельвейс курулуш» значится Нурай Эсенжанова. Там же указано, что компания прошла перерегистрацию в феврале 2020 года. Несмотря на название компании [«курулуш» с кыргызского — «строительство», «стройка»], по данным минюста, фирма занимается «производством прочей верхней одежды». Эсенжанова также является учредительницей в компании «Ком-Эдельвейс-КЖ», которая занимается производством трикотажных изделий. Управляет этой компанией, по данным минюста, Майрам Кенжебаева. По данным из открытых источников, она ранее возглавляла ОсОО «Эдельвейс курулуш». Под ее руководством, по данным Госстроя, «Эдельвейс курулуш» в конце 2016 года получила разрешение на строительную деятельность. В этом списке компания значится под № 595. И она, по данным Госстроя, во время получения разрешения находилась по тому же адресу, что и нынешний «Эдельвейс курулуш» — проспект Дэн Сяопина, 465. Других упоминаний об этой компании мы не нашли. Кроме того, что в 2019 году пресс-служба столичной мэрии сообщала, что их службы демонтировали металлический забор компании «Эдельвейс курулуш» по улице Каралаева. Фото мэрии Бишкека 2019 года Фото 2021 года На фото можно увидеть, что забор компании находился в том же месте, где и сейчас ведется строительство жилого дома. Что известно о «Кочмон Сити»? Руководителем «Кочмон Сити», согласно реестру минюста, является Уланбек Чомонов. Компания Чомонова прошла перерегистрацию в 2019 году, и занимается строительством зданий. Кроме этого, сам Чомонов значится учредителем в еще одной стройкомпании «Саян Курулуш». По данным ресурса osoo.kg, ранее ИНН «Кочмон Сити» носило некое ОсОО «Евразия Курулуш». Оно участвовало в госзакупках. скриншот сайта osoo.kg По данным ресурса bi.open-contracting, который анализирует госзакупки в Кыргызстане, «Кочмон Сити» несколько раз участвовала в тендерах. Всякий раз это был один и тот же субъект — Новопавловский айыл окмоту при Новопавловском айыльном кенеше. Скриншот портала bi.open-contracting Пять раз «Кочмон Сити» не могла получить ничего. Трижды компания проигрывала и дважды заявку отклоняли по квалификации. Скриншот портала bi.open-contracting Но один раз ей удалось выиграть тендер — это была заявка на ремонт дорог. Скриншот портала bi.open-contracting По данным ресурса, компания смогла выручить более 4 млн сомов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!