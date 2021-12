Фото: пресс-служба президента КР В Бишкеке провели президентскую елку, которую посетил Садыр Жапаров. По информации пресс-службы президента, он выступил перед более чем тысячей детей из всех регионов страны. Это была его первая елка в качестве президента, и вот что он пожелал маленьким кыргызстанцам. По знания и воспитание Жапаров пожелал детям «крепкого здоровья и успехов в учебе в новом 2022 году», а также того, чтобы сбылись их мечты и желания. Президент, по его словам, был «горд» тем, что в зале оказались победители международных и республиканских олимпиад и различных конкурсов. «Из года в год государство стремится создать все условия для того, чтобы будущие поколения Кыргызстана получили глубокие знания и достойное воспитание. В результате все больше и больше молодых людей хотят получить образование и надеются на будущее. Образованная и активная молодежь — величайший потенциал и надежда нашей страны», — заверил он. Фото: пресс-служба президента КР По словам Жапарова, несовершеннолетние кыргызстанцы могут внести вклад в развитие страны уже сейчас. Их вклад будет в учебе на пятерки, уважении к родителям, любви к стране и целеустремленности. «Я желаю вам выполнить мечтания ваших родных и близких, которые хотят своим детям светлого будущего, где вы будете приносить пользу народу и вести страну вперед к процветанию. Ведь ваши родители желают, чтобы их сыновья и дочери стали как Жусуп Абдрахманов, Исхак Раззаков, Ишеналы Арабаев, Чынгыз Айтматов, Суйменкул Чокморов, Таттыбубу Турсунбаева, Бубусара Бейшеналиева, Илон Маск и Марк Цукерберг», — сказал он. Про сострадание и уважение Так же Жапаров призвал будущих политиков и избирателей Кыргызстана к добру, сострадательности и уважению. «Я хочу, чтобы вы всегда были добры и сострадательны друг к другу. Только человек, который готов помочь, очень внимателен к другим, уважает старших и младших, может многого добиться. Уважайте свою семью, школу, где получаете образование и воспитание, и Родину. Если вам удастся выработать такой характер, вы станете человеком, который, как и наш предок Манас, любит свою Родину, защищает свой народ и прекрасную кыргызскую землю, как зеницу ока», — заверил он. Про подарки и благодать Чуйской долины Наконец, глава государства немного рассказал о том, как собирались новогодние подарки для гостей на президентской елке. Обычно в них кладут сладости и разные лакомства, но в 2021 году дело обстоит иначе. «Никакая сладость в мире не заменит сочные баткенские абрикосы, горный нарынский мед, черный изюм из Оша, таласский курут, красные иссык-кульские яблоки, грецкие орехи из Джалал-Абада и благодать Чуйской долины. Новогодние подарки для вас сделаны из фруктов и овощей собственного производства Кыргызстана, а также из фруктов, полезных для вашего здоровья», — пояснил Садыр Жапаров. В заключение он еще раз поздравил аудиторию с наступающим Новым годом. «Дай Бог нашей стране и народу благополучия в Новом году! Передайте большой привет вашим родителям, родным и близким, преподавателям и одноклассникам. Пусть Новый год будет успешным годом!» — заключил президент. Кто был на президентской елке? Фото: пресс-служба президента КР По информации пресс-службы президента, мероприятие организовали для 1100 детей со всего Кыргызстана в возрасте от 8 до 14 лет. Это: отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров;

воспитанники детских домов;

дети этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана;

дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

дети из малообеспеченных семей. Также президентскую елку посетили дети с инвалидностью и другие группы детей.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!