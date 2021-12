Сегодня, 24 декабря, Бишкекский горсуд рассмотрел жалобу адвокатов депутата Жогорку Кенеша Акбокона Таштанбекова на избранную ему меру пресечения в виде ареста. Суд решил оставить его под стражей, тем самым поддержав решение первой инстанции. Таштанбекова задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». Комитет начал досудебное производство в его отношении. Адвокатесса депутата Таалайгуль Токтакунова заявила, что Первомайский райсуд оставил политика под стражей незаконно, и он никогда не разжигал межнациональную рознь. «Видео, опубликованное в соцсетях, было снято несколько лет назад. Суд не учел, что Акбокон Таштанбеков имеет постоянное место жительства, не намерен никуда сбегать. Следствием не доказано, что мой подзащитный может скрыться или помешать ходу дела», — сказала Таалайгуль Токтакунова. Сам Таштанбеков сказал, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано. К зданию горсуда, где сегодня проходило заседание, пришли около 50 его сторонников и требовали выпустить депутата парламента на свободу. В руках его соратники держат плакаты с надписями «Мы требуем справедливости!», «Таштанбеков — наш выбор!». Кто такой Таштанбеков и в чем его обвиняют? По данным Госкомитета, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём депутат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни». В ведомстве добавили, что видео «вызвало отрицательную реакцию в обществе». Видео разместил на своей странице в соцсети бывший журналист ОТРК Болот Абдыжапаров — официальный представитель Джаната Эдигеева, конкурента Таштанбекова на парламентских выборах в 2021 году. Видео вскоре было удалено, но юристы Акбокона Таштанбекова успели сделать скриншот и намеревались подать в суд. Акбокон Таштанбеков — лидер «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Оно считается одним из старейших политобъединений страны. На этих парламентских выборах Таштанбеков прошёл в Жогорку Кенеш по одномандатному Ысык-Атинскому округу. Итоги выборов Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия и почти 300 кандидатов по округам. Центральная избирательная комиссия 15 декабря сообщила о признании итогов парламентских выборов по партийным спискам. Так по решению ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходят шесть партий, которые преодолели 5% порог: «Ата-Журт Кыргызстан» — 17,32%; «Ишеним» — 13.61%; «Ынтымак» — 11.00%; «Альянс» — 8.35%; «Бутун Кыргызстан» — 7.04%; «Ыйман Нуру» — 6.17%. В ЦИК отметили, что итоги выборов признаны с учетом исключения данных по 20 избирательным участкам, где итоги голосования признаны недействительными. Как распределили мандаты: «Ата Журт Кыргызстан» — 15 мандатов (5 получат женщины); «Ишеним» — 12 мандатов (4 получат женщины); «Ынтымак» — 9 мандатов (3 получат женщины); «Альянс» — 7 мандатов (3 получат женщины); «Бутун Кыргызстан» — 6 мандатов (2 получат женщины); «Ыйман Нуру» — 5 мандатов (2 получат женщины). Фото на главной: 24.kg

