Адвокатесса члена ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу «Дженго» Назгуль Суйунбаева в интервью 24.kg сообщила, что ее подзащитного не освободили из СИЗО ГКНБ. Адвокатесса считает, что Досонова должны были выпустить еще вчера, когда суд изменил ему пресечения под домашний арест, но его до сих пор незаконно держат в СИЗО ГКНБ. «Следствие по делу Кадырбека Досонова окончено. Сегодня выяснилось, что прокуратура внесла в суд новое ходатайство о том, чтобы Досонова содержали под стражей. Я считаю, что ГКНБ намеренно не выпускает его из СИЗО, чтобы получить новое постановление суда», — считает адвокатесса. ГКНБ также прокомментировал ситуацию с Дженго — он остается под стражей. По информации ГКНБ, было расследование в отношении кримавторитета Кадырбека Досонова, известно также как «Дженго», было завершено. Его обвиняли в совершении тяжких преступлений, «связанных с самовольным захватом чужого имущества и легализацией доходов, полученных преступным путем». Уголовное дело было направлено в Кара-Суйский районный суд Ошской области и там меру пресечения изменили на домашний арест. Но потом судью заменили. « Вместе с тем, 24 декабря текущего года, в связи с заменой председательствующего судьи, который рассмотрев ранее вынесенное решение в отношении К.Досонова, учитывая тяжесть совершенных преступлений и его положение в преступной среде изменил меру пресечения в отношении последнего в виде заключения под стражу», — сообщила спецслужба. История задержаний Дженго Кадырбек Досонов является лидером одной из организованных преступных группировок. Досонов известен также по кличке «Дженго». Милиция задержала его в 2015 году по подозрению в убийстве полковника Толкунбека Шоноева, которое произошло 2013 году. В 2017 году Карасуйский районный суд решил, что подсудимого должны немедленно отпустить, в случае если сторона обвинения не подаст жалобу в суд высшей инстанции. Милиция задержала Досонова в октябре 2019 года. Тогда его водитель не подчинился сотрудникам милиции, а в машине нашли пистолет. Затем милиция составила на водителя Досонова административный протокол, а самого «Дженго» отпустили после профилактической беседы. Итого милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года. Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу. 11 февраля Досонов добровольно сдался сотрудникам ГКНБ. В интервью Kaktus.Media адвокатесса Назгуль Суюнбаева сообщила, что ее подзащитный явился в управление ГКНБ города Ош из-за давления, которое оказывали на его родственников. Суюнбаева рассказала, что бывшая супруга Досонова при строительстве дома вышла за пределы участка, и по этой причине криминального авторитета объявили в розыск. «От ГКНБ поступило следующее предложение: “Пусть Кадыр Досонов придет, мы на глазах народа устроим спектакль — “маски-шоу”. Потом он немного посидит и выйдет”. Мы не согласились, ведь он не нарушал закона. На Досонова возбудили дело под предлогом, что он присвоил землю, которая перешла государству. Мы не согласились на “маски-шоу”. Поэтому они из мести решили обыскать мой дом, хотя на руках у них не было санкции или постановления суда», — рассказывала Суюнбаева.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!