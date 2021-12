Сегодня, 24 декабря, сторонники экс-депутата Бактыбека Калмаматова устроили митинг прямо внутри здания Первомайского райсуда, где ему должны были избрать меру пресечения. Сторонники требуют, чтобы процесс провели открыто — он идет за закрытыми дверями. Соратница политика правозащитница Клара Сооронкулова, также находящаяся в суде, вышла в прямой эфир через свою страницу в Facebook. Она рассказала, что судебный процесс должен был начаться в 10:00 часов, но этого не случилось — судья опоздал. «Незаконно держать Бактыбека Калмаматова более 48 часов в ИВС до избрания меры пресечения. Политика незаконно держат в неволе уже 60 часов. Нарушается закон», — сказала Сооронкулова. Вначале сторонники Калмаматова пытались прорваться в зал, куда должны были привести задержанного. Скриншот прямого эфира Клары Сооронкуловой в Facebook. Но их направили в другой большой зал, в который тоже пустили только после того, как они начали прорываться силой. Потом задержанного Калмаматова, который находился в этом зале, вывели в неизвестном направлении. И сторонники сейчас не понимают, где его спрятали. Скриншот прямого эфира Клары Сооронкуловой в Facebook. «Милиционеры сделали оцепление. Мы не знаем, в каком кабинете его прячут. Дело рассматривают в закрытом режиме. Значит, его посадят в тюрьму», — предполагает Сооронкулова. Задержание Калмаматова Экс-депутата Бактыбека Калмаматова задержали 22 декабря, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию. Он записал видеообращение после того, как сотрудники ГКНБ ему вручили повестку на допрос. Он сообщил, что пограничники не выпустили его из страны. В тот момент пришли сотрудники спецслужбы и забрали его в главное управление ГКНБ. В повестке отмечалось, что Калмаматова вызывают на допрос в качестве свидетеля. Позже выяснилось, что политика подозревают в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. По словам адвокатессы политика Айым Камчыбековой, Калмаматова задержали на двое суток до избрания меры пресечения и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Политика подозревают в возбуждении розни из-за какого-то выступления, но само видео ему не показали. «Для этой статьи нужно заключение лингвистической экспертизы. Его ему тоже не показали. Это надуманное обвинение. Понятное дело, что это политическое давление. Завтра будет суд», — говорила адвокатесса. Также Камчыбекова рассказала изданию Kaktus.Media, что политика подозревают в использовании поддельного загранпаспорта. Она добавила, что Калмаматова допрашивали более 10 часов без перерыва, «хотя по закону имеют право допрашивать не более 8 часов». Кто такой Калмаматов? Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть. Экс-депутат также критиковал Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением». На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти. Партия не смогла набрать достаточное количество голосов и не получила мандаты в Жогорку Кенеше.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!