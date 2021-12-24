Председатель Таможенной службы Адилет Кубанычбеков в интервью «Азаттыку» заявил о полном искоренении контрабанды в ведомстве. А вот о полном искоренении коррупции в ведомстве говорить не может. 

«Хочу обратиться ко всем бизнесменам: мы объявили серьезную войну контрабанде, сейчас ее нет. А те, кто хочет заниматься этим, пусть уезжают куда-нибудь», – заявил Кубанычбеков.

Ранее он  сообщил, что служебное расследование в отношении сотрудников ведомства, подозреваемых в коррупции, завершено. О том, что с коррупционной сетью Матраимова связаны 40 человек, после серии материалов от разных журналистов расследователей еще год назад сообщил ГКНБ.

По словам Кубанычбекова, 20 из 40 человек не имели отношения к коррупционным схемам. 

«Из 40 сотрудников, которые подозревались в причастности к коррупционным схемам, 14 уволены, 6 — отправлены в резерв кадров. Через четыре месяца мы попробуем предложить им должности, если они не согласятся, то буду уволены – таково требование закона. Остальные 20 человек были признаны не имеющими отношения к этим коррупционным схемам, но на ответственные должности их не стали назначать», — сказал глава таможни.

Кубанычбеков настаивает, что в Кыргызстане нет компаний, таможенные терминалы которых имеют преимущества — что явно не сходится с информацией из журналистских расследований. В материале «Как построить таможенную империю» упоминалась сеть терминалов, связанных с кругом экс-зампреда таможни, вошедшего в «список Магнитского» Райымбека Матраимова.

Подробнее о коррупционных схемах: 

Как построить таможенную империю

Кого упоминали расследователи как часть коррупционной сети в таможне: 

Матраимов-team. Каких таможенников связывали с коррупционной сетью?

«Кадры Матраимова». Журналисты обнародовали имена таможенников, связанных с влиятельным кланом

Как живут и отдыхают экс-зампреды таможни: 

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